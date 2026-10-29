Județul Harghita a fost inclus în selecția internațională TOP 100 Stories 2026, realizată de organizația Green Destinations, care evidențiază inițiative și exemple de bune practici în turismul sustenabil. Recunoașterea a fost acordată pentru un proiect care pune în valoare gastronomia secuiască, produsele locale, meșteșugurile și tradițiile comunităților.

Povestea Harghitei, intitulată „Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism”, a fost selectată la categoria „Cultură și patrimoniu”. Distincția a fost acordată în cadrul conferinței internaționale Green Destinations, organizate la Kranj, în Slovenia.

„Produs Secuiesc”, un sprijin pentru producătorii locali

Un element important al proiectului este marca „Produs Secuiesc”, un sistem de certificare înființat în 2009 de Consiliul Județean Harghita. Inițiativa urmărește să sprijine producătorii locali, să crească vizibilitatea produselor tradiționale și să contribuie la păstrarea valorii alimentelor și obiectelor artizanale realizate în regiune. Potrivit datelor publicate în 2024, marca era utilizată de 197 de producători pentru aproximativ 1.500 de produse.

Prin acest sistem, produsele locale sunt promovate nu doar ca bunuri destinate vânzării, ci și ca expresii ale identității culturale a zonei. Gastronomia, portul popular, meșteșugurile și sărbătorile comunitare sunt prezentate drept tradiții vii, care continuă să facă parte din viața de zi cu zi.

Gastronomia locală, o experiență care spune povestea regiunii

Candidatura Harghitei a pus accent pe modul în care tradițiile culinare pot contribui la dezvoltarea turismului responsabil. Ingredientele provenite din zonă, rețetele transmise în familie și metodele tradiționale de preparare pot oferi vizitatorilor o perspectivă asupra istoriei și culturii comunităților locale.

„Ingredientele locale, rețetele de familie, tehnicile tradiționale de preparare a mâncării și colaborările dintre producători oferă experiențe care depășesc simpla servire a mesei: ele dezvăluie istoria regiunii, modul în care este folosit peisajul și viața comunitară”, se arată într-un comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita.

Această abordare urmărește să conecteze experiențele gastronomice cu producătorii, peisajul și obiceiurile locale. În acest fel, turismul poate contribui la susținerea economiei comunităților, oferind în același timp vizitatorilor motive să descopere regiunea dincolo de atracțiile sale consacrate.

Harghita va fi Regiune Gastronomică a Europei în 2027

Recunoașterea internațională vine înaintea unui alt moment important pentru județ: Harghita va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

În cadrul prezentării candidaturii pentru TOP 100 Stories a fost evidențiată și Ziua celor O Mie de Fete Secuience, una dintre cele mai cunoscute sărbători comunitare din zonă. Evenimentul contribuie la păstrarea și promovarea portului popular și a tradițiilor secuiești. Astfel de manifestări arată că patrimoniul cultural poate deveni o resursă pentru turism, cu condiția ca tradițiile să fie păstrate și transmise mai departe, nu doar prezentate ca atracții pentru vizitatori.

Ce înseamnă includerea în Green Destinations TOP 100 Stories

Programul Green Destinations TOP 100 Stories, organizat din 2014, evidențiază exemple de bune practici în turismul sustenabil. În procesul de selecție sunt analizate problema abordată de fiecare inițiativă, măsurile aplicate, implicarea comunităților locale și efectele pe termen lung. Prin urmare, includerea în selecție nu se bazează exclusiv pe atractivitatea unei destinații, ci și pe modul în care aceasta își gestionează resursele și își implică locuitorii în dezvoltarea turismului.

Pentru Harghita, recunoașterea confirmă vizibilitatea internațională a unui model care pune în centrul dezvoltării patrimoniul cultural, gastronomia și producătorii locali.

Harghita a obținut și distincția Green Destinations Silver Award

În septembrie 2026, județul Harghita a primit distincția Green Destinations Silver Award, devenind, potrivit informațiilor prezentate de organizatori, prima regiune din România care obține această recunoaștere. În cadrul auditului internațional de sustenabilitate, județul a înregistrat cel mai bun rezultat la categoria „Cultură și tradiții”, cu un scor de 9,2 puncte.

Cele două recunoașteri evidențiază direcția de dezvoltare turistică aleasă de județ: valorificarea tradițiilor și a produselor locale, implicarea comunităților și promovarea unei identități regionale distincte.

Pentru Harghita, provocarea următoare este ca această vizibilitate internațională să se reflecte și în oportunități concrete pentru producători, meșteșugari și comunitățile care păstrează patrimoniul local, notează Mediafax.