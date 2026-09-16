Cum cureți grătarul cuptorului de grăsimea întărită. Trucul viral cu un produs pe care îl ai deja în casă

Grăsimea arsă de pe grătarele cuptorului are un talent aparte: se lipește bine, se întărește și pare să nu mai plece nicăieri. După câteva utilizări, grătarul poate ajunge acoperit de un strat de depuneri care nu cedează prea ușor la burete și detergent.

Există însă un truc simplu, devenit popular online, care poate face munca mult mai ușoară. Grătarele sunt puse la înmuiat în apă fierbinte, cu detergent de vase și câteva șervețele parfumate pentru uscătorul de rufe.

Important este să lași apa și detergentul să aibă timp să înmoaie depunerile, în loc să încerci să le desprinzi pe toate prin frecare. Potrivit Chowhound, grătarele pot fi lăsate la înmuiat aproximativ trei-patru ore, iar în cazul celor foarte murdare poate fi nevoie de mai mult timp.

De ce ai nevoie

Pentru această metodă ai nevoie de:

grătarele scoase din cuptor;

apă fierbinte;

detergent de vase;

aproximativ 5-10 șervețele pentru uscătorul de rufe, în funcție de numărul și dimensiunea grătarelor;

un recipient suficient de mare pentru ca grătarele să fie complet acoperite;

o lavetă sau un burete pentru curățarea finală;

mănuși de menaj.

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Poți folosi o cadă, o chiuvetă suficient de mare sau un recipient mare din plastic. Dacă alegi cada, este bine să pui mai întâi câteva prosoape vechi pe fundul ei, pentru a evita zgârierea suprafeței de către grătarele metalice.

Cum procedezi

Înainte de orice, asigură-te că ai oprit cuptorul și e complet rece. Scoate grătarele din interior.

Așază-le în recipient și acoperă-le cu apă fierbinte. Adaugă detergent de vase și pune foile de uscător peste grătare.

Lasă-le la înmuiat aproximativ 3-4 ore. Dacă grăsimea este foarte veche și întărită, le poți lăsa mai mult și poți verifica din când în când dacă depunerile au început să se desprindă.

Apa fierbinte ajută la înmuierea reziduurilor de grăsime, iar detergentul contribuie la desprinderea lor. Șervețelele pentru rufe sunt folosite în acest truc pentru a ajuta la slăbirea resturilor de mâncare și a murdăriei lipite de suprafața grătarelor.

După înmuiere, șterge grătarele cu un burete sau o lavetă. În cazul depunerilor mai încăpățânate, poate fi nevoie de puțină frecare suplimentară.

Clătește foarte bine grătarele

Șervețelele pentru rufe conțin substanțe parfumante și agenți de condiționare, iar unele reziduuri pot rămâne pe suprafața grătarelor. Chowhound avertizează că acestea pot lăsa un gust neplăcut dacă grătarele nu sunt curățate și clătite bine înainte de a fi folosite din nou.

După ce ai îndepărtat grăsimea, spală grătarele încă o dată cu detergent de vase, clătește-le foarte bine cu apă curată și usucă-le complet înainte să le pui la loc în cuptor.

De altfel, și recomandările producătorilor merg în aceeași direcție: pentru grătarele cuptorului sunt recomandate apa, detergentul și clătirea temeinică, iar grătarele trebuie uscate înainte de a fi remontate.

Dacă nu vrei să folosești șervețele pentru uscător

Producătorii de cuptoare recomandă îndepărtarea grătarelor dintr-un cuptor rece și curățarea lor cu apă, săpun și o lavetă sau un burete moale. Pentru petele mai greu de îndepărtat, producătorul menționează și utilizarea unei perii sau a unui material abraziv potrivit, în funcție de tipul grătarului.

O altă variantă este înmuierea grătarelor în apă fierbinte și detergent pentru cel puțin două ore sau peste noapte, metodă recomandată de producători pentru depunerile mai persistente.

Important este să verifici și manualul cuptorului înainte de a folosi produse de curățare sau metode mai agresive. Unele grătare au finisaje speciale, iar anumite produse pot provoca decolorarea sau deteriorarea suprafeței.