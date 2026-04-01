România face un pas important spre profesionalizarea industriei gastronomice, odată cu lansarea primei ediții a Campionatelor Naționale de Cofetărie și Bucătărie 2026. Evenimentul, organizat de Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, va avea loc în perioada 6–7 mai, la Selgros Brașov, și propune un format competițional inspirat din standardele internaționale.

Noua inițiativă reunește două campionate naționale desfășurate consecutiv, sub tema „Around the World”. Prima zi, 6 mai, este dedicată cofetăriei, iar pe 7 mai are loc competiția de bucătărie.

Evenimentul reprezintă o premieră în România, fiind conceput ca o platformă coerentă de evaluare a nivelului actual din gastronomie, atât în zona deserturilor moderne, cât și în cea a bucătăriei competitive.

Tema aleasă invită participanții să construiască un concept culinar inspirat dintr-o regiune geografică, reinterpretată într-o manieră contemporană. Coerența acestui concept va fi un criteriu esențial de jurizare, reflectat atât în gust, cât și în prezentare.

Probe live și accent pe fine dining

În competiția de cofetărie, echipele vor realiza în timp real un tort modern de ciocolată și un desert de restaurant, cu accent pe fine dining și execuție tehnică. În paralel, competiția de bucătărie va presupune pregătirea unei gustări și a unui fel principal, punând accent pe tehnică, organizare și coerența meniului.

Evaluarea va fi realizată de un juriu format din profesioniști cu experiență națională și internațională, pe baza unor criterii clare: gust, creativitate, rigoare tehnică, organizare și execuție.

Organizatorii subliniază că astfel de competiții sunt esențiale pentru dezvoltarea profesioniștilor români, în contextul participării la evenimente de prestigiu precum Bocuse d’Or Europe. „Ne dorim ca aceste campionate să fie mai mult decât un concurs. Construim un mecanism real de validare profesională, dar și un instrument de educație pentru industrie. Fără repere clare și fără contexte în care să înveți din competiție, nu putem vorbi despre evoluție”, a declarat Cezar Munteanu.

Acesta a subliniat că obiectivul este trecerea de la inițiative izolate la un sistem coerent, care să formeze și să susțină profesioniștii din domeniu.

Înscrieri deschise pentru profesioniști

Participarea la competiție se face pe bază de selecție, în urma unui dosar care include CV-ul concurentului principal, un portofoliu vizual și descrierea conceptului propus.

Înscrierile sunt deschise până la 21 aprilie 2026, iar participanții selectați vor fi anunțați până la 27 aprilie. Echipele vor fi formate dintr-un concurent principal și un ajutor.

Prin această inițiativă, Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism își propune să creeze un cadru stabil de competiție și educație, care să contribuie la creșterea nivelului profesional în domeniu. Cu o tradiție de peste 50 de ani, organizația joacă un rol important în promovarea gastronomiei românești și în reprezentarea acesteia la nivel internațional.

Prima ediție a Campionatelor Naționale de Cofetărie și Bucătărie marchează astfel începutul unui nou capitol pentru industria HoReCa din România, în care performanța și standardele internaționale devin obiective centrale.