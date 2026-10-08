Producătorii vitivinicoli mai pot depune cereri pentru finanțarea investițiilor în sectorul vinului până la 19 octombrie 2026. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibili peste 11 milioane de euro, iar până în prezent au fost solicitate mai puțin de jumătate din fondurile alocate, conform Agerpres.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat joi că termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul intervențiilor dedicate investițiilor în sectorul vitivinicol este 19 octombrie 2026.

Pentru sesiunea din 2026 sunt disponibile fonduri totale de 11,044 milioane de euro. Banii sunt împărțiți între două intervenții:

9.348.921 de euro pentru intervenția IS-V-02 „Investiții în active corporale și necorporale”;

1.695.498 de euro pentru intervenția IS-V-07 „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”.

Peste 4,6 milioane de euro au fost solicitați până acum

Potrivit APIA, până în prezent au fost depuse cereri de finanțare în valoare totală de 4,617 milioane de euro pentru cele două intervenții.

- articolul continuă mai jos -

În cazul intervenției IS-V-02 au fost depuse 13 cereri, cu o valoare totală de 4,438 milioane de euro. Acestea reprezintă 31,65% din pragul de 150% aferent bugetului alocat.

Pentru IS-V-07 au fost depuse două cereri de finanțare, în valoare de 178.535,78 euro, reprezentând 7,02% din pragul de 150% din bugetul alocat.

Datele APIA arată astfel că o parte semnificativă din fondurile disponibile pentru această sesiune nu a fost încă solicitată.

APIA îi îndeamnă pe producători să depună cererile

APIA îi încurajează pe producătorii vitivinicoli care intenționează să realizeze investiții să folosească perioada rămasă până la închiderea sesiunii pentru pregătirea și depunerea proiectelor.

Cererile de finanțare și documentele justificative trebuie pregătite și depuse în conformitate cu condițiile stabilite în ghidurile aferente celor două intervenții.

Informațiile privind sesiunea de finanțare din 2026, ghidurile solicitantului, accesul la sistemul informatic și repartizarea bugetului pe proiecte de achiziții complexe și simple sunt disponibile pe site-ul APIA.