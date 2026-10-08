Comisia Europeană (CE) a adoptat noi norme pentru fermele mari de porci și păsări de curte, în baza Directivei privind emisiile industriale și creșterea animalelor. Regulile stabilesc standarde comune la nivelul Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de amoniac, azot și fosfor provenite din aceste exploatații.

Potrivit Executivului comunitar, noile cerințe vor fi aplicate gradual, între 2030 și 2032, în funcție de dimensiunea fermei, astfel încât producătorii să aibă timp să se adapteze.

Standarde comune pentru fermele mari din UE

Noul cadru stabilește modul în care trebuie să funcționeze fermele mari de porci și păsări de curte pentru a limita poluarea aerului, apei și solului. Comisia Europeană arată că amoniacul, azotul și fosforul sunt poluanți asociați cu probleme respiratorii, degradarea ecosistemelor și contaminarea apei.

Normele au fost elaborate în colaborare cu statele membre, crescătorii de animale, experții și organizațiile de mediu. Obiectivul este introducerea unor standarde minime comune în întreaga Uniune Europeană, fără a elimina însă flexibilitatea necesară fermierilor.

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Comisia promite costuri „rezonabile” pentru fermieri

Executivul comunitar precizează că, în elaborarea regulilor, a acordat prioritate soluțiilor eficiente din punctul de vedere al costurilor. Scopul este ca implementarea noilor cerințe să nu genereze o povară disproporționată pentru fermele care intră sub incidența directivei. În același timp, cadrul ar trebui să reducă sarcina administrativă și să permită introducerea unor soluții și tehnologii mai sustenabile.

Noile cerințe nu se vor aplica imediat. Potrivit Comisiei Europene, ele vor intra în vigoare la nivelul fermelor între 2030 și 2032, în funcție de dimensiunea exploatației. Perioada de tranziție a fost introdusă tocmai pentru ca fermierii să poată face investițiile și modificările necesare înainte ca standardele să devină obligatorii.

Comisia mai precizează că normele sunt compatibile cu propunerea sa din decembrie 2025 privind simplificarea legislației referitoare la emisiile industriale. Dacă forma finală a acestei propuneri va impune schimbări, noile reguli pentru ferme vor fi ajustate.

Aproximativ 30% dintre fermele de porci și păsări sunt vizate

Directiva revizuită privind emisiile industriale și creșterea animalelor acoperă cele mai mari exploatații de porci și păsări de curte din Uniunea Europeană.

Potrivit Comisiei, acestea reprezintă aproximativ 30% din totalul fermelor din aceste sectoare. Executivul comunitar consideră că aplicarea directivei este esențială pentru reducerea poluării cu azot în aer, apă și sol și pentru limitarea impactului fermelor zootehnice mari asupra mediului.