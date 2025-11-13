Un nou curent alimentar viral pe rețelele sociale, cunoscut sub numele de #BeanTok, le promite utilizatorilor o digestie mai bună și un intestin mai sănătos. Influencerii recomandă consumul a două căni de fasole pe zi, însă nutriționiștii atrag atenția că o astfel de schimbare bruscă poate cauza neplăceri digestive, mai ales persoanelor cu colon iritabil.

Fasolea este bogată în fibre, probiotice și compuși benefici pentru sănătatea intestinului. Totuși, potrivit dieteticienei britanice Kirsten Jackson, specializată în sindromul de colon iritabil (IBS), un consum exagerat și introdus prea rapid poate avea efectul invers. „Media aportului de fibre în SUA este de doar 10 grame pe zi, adică 30% din necesarul recomandat. Două căni de fasole aduc aproximativ 25 de grame de fibre – o creștere bruscă, ce poate provoca balonare, crampe și disconfort abdominal”, a explicat Jackson pentru NY Post.

Ce se întâmplă când mâncăm prea multă fasole

Persoanele cu sindromul de colon iritabil se confruntă adesea cu dificultăți în digestia unor carbohidrați din fasole, numiți galactooligozaharide. Acești compuși aparțin grupului de FODMAP-uri – carbohidrați fermentabili care, atunci când nu sunt digerați complet în intestinul subțire, ajung în colon unde sunt fermentați de bacterii. Rezultatul? Gaze, dureri abdominale, crampe și uneori diaree.

Jackson a subliniat că și persoanele fără colon iritabil pot experimenta disconfort dacă trec brusc la un consum mare de leguminoase. „Sfatul meu este să introducem fasolea treptat, în cantități mici, preferabil din variante conservate”, a spus specialista.

Potrivit nutriționistei, fasolea conservată are un conținut mai redus de FODMAP-uri, deoarece o parte dintre acești carbohidrați trec în lichidul din conservă. Asta înseamnă că o persoană poate consuma aproximativ 86 de grame de fasole roșie din conservă și să rămână într-o zonă sigură pentru digestie. Prin comparație, dacă vorbim de fasole uscată și fiartă, doar 14 grame pot cauza probleme.

Jackson recomandă începutul cu porții de 18 grame de fasole coaptă sau 17 grame de fasole roșie, urmând creșterea treptată a cantității, în funcție de toleranță.

Soluții pentru o digestie mai blândă

Pentru cei care vor să includă fasolea mai des în alimentație, specialista sugerează utilizarea enzimei alfa-galactozidază. Aceasta descompune carbohidrații greu digerabili înainte ca aceștia să ajungă în intestinul gros. În acest fel, procesul de fermentație este redus, iar producerea excesivă de gaze este prevenită.

De asemenea, un microbiom intestinal echilibrat joacă un rol important. „Dacă fasolea provoacă simptome intense, poate fi un semn că flora intestinală nu funcționează optim”, a explicat Jackson. Ea recomandă îmbunătățirea calității somnului, exercițiul fizic constant, reducerea stresului și o alimentație variată, bogată în plante. Toate acestea contribuie la o digestie mai eficientă și o toleranță mai bună la alimente bogate în fibre.

Fasolea, între beneficii și precauție

Deși #BeanTok a adus în atenție un aliment valoros, specialiștii insistă că moderația este cheia. Fasolea rămâne o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și minerale. Însă organismul are nevoie de timp pentru a se adapta. Creșterea graduală a consumului și alegerea variantelor conservate pot transforma acest trend dintr-o provocare digestivă într-un obicei alimentar benefic.

În concluzie, fasolea poate fi prietena intestinului doar dacă este consumată cu răbdare și echilibru. Este o lecție importantă pe care rețelele sociale tind adesea să o ignore în goana după rezultate rapide.