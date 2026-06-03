Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativă care urmărește să creeze un cadru legal pentru parteneriatele comunitare destinate susținerii agriculturii țărănești. Proiectul a fost inițiat de un grup de parlamentari AUR. Deși a primit raport de respingere din partea comisiei de specialitate, acesta a fost aprobat în plen cu 61 de voturi pentru, 24 împotrivă și 11 abțineri.

Inițiativa introduce conceptul de Agricultură Susținută de Comunitate (ASC). Acesta presupune colaborarea directă dintre micii producători agricoli și grupuri de consumatori.

Potrivit proiectului, cele două părți pot încheia contracte cu o durată cuprinsă între trei și 12 luni.

Consumatorii pot plăti în avans pentru producția agricolă

Conform propunerii legislative, fermierii și consumatorii vor putea stabili livrări regulate de produse agricole pe baza unor contracte directe. În schimbul acestor livrări, consumatorii vor putea efectua plăți anticipate sau plăți planificate pe parcursul perioadei contractuale.

Inițiatorii susțin că sistemul oferă fermierilor o mai mare predictibilitate financiară. În același timp, consumatorii ar putea beneficia de acces constant la produse locale.

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Modelul urmărește să reducă dependența micilor producători de intermediari și de fluctuațiile pieței.

Sprijin pentru fermele mici și produsele locale

Potrivit proiectului, Agricultura Susținută de Comunitate are drept scop susținerea agriculturii țărănești pe baza solidarității economice și sociale. Printre obiectivele propuse se numără facilitarea accesului micilor producători la piețele locale, atât publice, cât și private.

De asemenea, inițiativa urmărește promovarea agriculturii ecologice, diversificate și durabile. Autorii proiectului consideră că noul sistem poate contribui la reducerea risipei alimentare și la consolidarea relațiilor dintre producători și consumatori.

Un alt obiectiv este creșterea stabilității economice a gospodăriilor agricole de mici dimensiuni.

Inițiatorii estimează venituri suplimentare pentru fermieri

În expunerea de motive, inițiatorii au prezentat și o serie de estimări privind impactul economic al măsurii. Potrivit acestora, dacă 10% dintre gospodăriile individuale și fermele mici din România ar intra într-un sistem ASC, producătorii ar putea obține venituri suplimentare cuprinse între 150 și 200 de milioane de lei anual.

Totodată, consumul de produse locale ar putea crește cu peste 20.000 de tone pe an. Susținătorii proiectului afirmă că aceste parteneriate ar putea oferi fermierilor venituri mai stabile și ar încuraja dezvoltarea piețelor locale.

Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt

Adoptarea în Senat reprezintă doar prima etapă a procesului legislativ. Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Deputații vor analiza propunerea și vor decide dacă aceasta va deveni lege.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, România ar putea avea un nou mecanism de colaborare între micii fermieri și consumatori. Inițiatorii speră că acesta va contribui la dezvoltarea agriculturii locale și la creșterea veniturilor producătorilor de mici dimensiuni.