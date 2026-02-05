Inspirată de celebra supă franțuzească de ceapă, această rețetă reinterpretată aduce împreună ceapă bine caramelizată și boabe mari de fasole albă, gătite într-o singură tigaie. Preparatul este gândit pentru cinele din timpul săptămânii, când timpul este limitat, dar dorința de mâncare consistentă rămâne. Textura cremoasă a fasolei se combină cu aroma intensă a cepei și cu un strat generos de brânzeturi topite, completat de pesmet crocant, conform Eating Well.

Timpul activ de gătire este de aproximativ 45 de minute, iar preparatul este gata în mai puțin de o oră. Cantitățile sunt calculate pentru șase porții.

Baza rețetei o reprezintă ceapa galbenă, tăiată subțire, gătită lent în ulei de măsline extravirgin și supă de vită cu conținut redus de sodiu, până când se caramelizează profund și lichidul se evaporă complet. Oțetul de sherry și cimbrul proaspăt intensifică aroma și reproduc gustul specific supei de ceapă, dar într-un timp mult mai scurt.

Aport important de proteine

Fasolea albă de tip butter beans aduce un aport important de proteine și fibre și oferă preparatului o consistență catifelată. Totul se gătește într-o singură tigaie, ceea ce reduce considerabil timpul de curățenie după masă. Amestecul de fasole și ceapă este completat cu supă, piper și apoi acoperit cu un strat egal de brânză Gruyère și fontina, peste care se presară pesmet panko.

Tigaia se introduce la cuptor, pe funcția grill, până când brânza se topește complet, iar pesmetul capătă o crustă aurie și crocantă. La final, preparatul este presărat cu restul de cimbru proaspăt.

Din punct de vedere nutrițional, rețeta se încadrează în mai multe profile considerate benefice, printre care alimentație mediteraneană, dietă bogată în fibre și proteine, fără ouă, fără soia, fără nuci, fără zahăr adăugat și cu un aport caloric redus. Este o opțiune potrivită pentru perioadele reci sau pentru momentele în care este dorit un fel de mâncare sățios, cu gust intens, dar ușor de integrat într-un stil de viață echilibrat.