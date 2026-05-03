Alimentul banal care poate îmbunătăți colesterolul și reduce inflamația / Ce se întâmplă dacă îl consumi zilnic

Un aliment banal, ieftin și ușor de integrat în dietă ar putea avea efecte importante asupra sănătății inimii și metabolismului. Un studiu recent arată că consumul zilnic de fasole poate îmbunătăți colesterolul și reduce inflamația, potrivit Mindbodygreen.

Nu este vorba despre un „superaliment” exotic, ci despre ceva ce există deja în multe bucătării: fasolea. Datele noi sugerează că introducerea ei zilnică în alimentație poate aduce beneficii reale, mai ales pentru persoanele cu risc metabolic.

Efecte vizibile în doar 12 săptămâni

Un studiu clinic randomizat a analizat 72 de adulți cu prediabet, pe parcursul a 12 săptămâni. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri și au consumat zilnic fie năut, fie fasole neagră, fie orez alb.

Cercetătorii au monitorizat glicemia, profilul lipidic și markerii de inflamație la începutul, la jumătatea și la finalul studiului.

Rezultatele studiului:

– Năutul a redus colesterolul și inflamația: valorile colesterolului total au scăzut de la aproximativ 200 la 186 mg/dL, în principal prin reducerea LDL („colesterolul rău”).

– Fasolea neagră a redus inflamația: nivelul IL-6, un marker inflamator important, a scăzut semnificativ.

Aceste modificări sunt considerate relevante pentru sănătatea cardiovasculară și pentru reducerea riscului de boli cronice.

Ce conțin leguminoasele

Fasolea și năutul se remarcă printr-un profil nutrițional care susține sănătatea metabolică. Sunt surse importante de fibre, în special fibre solubile, dar și de proteine vegetale și amidon rezistent — un tip de carbohidrat care se digeră mai lent. Această combinație contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și la prelungirea senzației de sațietate după masă. În același timp, indicele glicemic scăzut face ca aceste alimente să fie o opțiune potrivită pentru persoanele care vor să evite variațiile bruște ale zahărului din sânge.

Beneficii confirmate și de alte studii

Efectele asupra colesterolului nu sunt o surpriză. Analize anterioare au arătat că fibrele solubile din fasole se leagă de colesterol în tractul digestiv și ajută la eliminarea acestuia din organism.

În același timp, compuși precum polifenolii și magneziul susțin sănătatea vaselor de sânge și contribuie la reducerea inflamației.

Un avantaj important: sunt accesibile și ușor de integrat

Spre deosebire de alte alimente promovate intens pentru beneficiile lor, fasolea rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni.

Se găsește sub formă uscată, conservată sau congelată, este ieftină și poate fi inclusă în numeroase preparate, de la supe și salate până la feluri principale.

Cum poți introduce fasolea în alimentația zilnică

Pentru a beneficia de efectele observate în studiu, nu este nevoie de schimbări radicale. O cană de fasole pe zi poate fi integrată ușor în mese:

– adăugată în salate

– inclusă în supe sau tocănițe

– folosită ca bază pentru preparate vegetariene

– transformată în gustări simple (de exemplu, năut copt)