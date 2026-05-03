Alimentul banal care poate îmbunătăți colesterolul și reduce inflamația / Ce se întâmplă dacă îl consumi zilnic

03 mai 2026, Nutriție
Alimentul banal care poate îmbunătăți colesterolul și reduce inflamația / Ce se întâmplă dacă îl consumi zilnic
foto Dreamstime

Un aliment banal, ieftin și ușor de integrat în dietă ar putea avea efecte importante asupra sănătății inimii și metabolismului. Un studiu recent arată că consumul zilnic de fasole poate îmbunătăți colesterolul și reduce inflamația, potrivit Mindbodygreen.

Nu este vorba despre un „superaliment” exotic, ci despre ceva ce există deja în multe bucătării: fasolea. Datele noi sugerează că introducerea ei zilnică în alimentație poate aduce beneficii reale, mai ales pentru persoanele cu risc metabolic.

Efecte vizibile în doar 12 săptămâni

Un studiu clinic randomizat a analizat 72 de adulți cu prediabet, pe parcursul a 12 săptămâni. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri și au consumat zilnic fie năut, fie fasole neagră, fie orez alb.

Cercetătorii au monitorizat glicemia, profilul lipidic și markerii de inflamație la începutul, la jumătatea și la finalul studiului.

Rezultatele studiului:

– Năutul a redus colesterolul și inflamația: valorile colesterolului total au scăzut de la aproximativ 200 la 186 mg/dL, în principal prin reducerea LDL („colesterolul rău”).
– Fasolea neagră a redus inflamația: nivelul IL-6, un marker inflamator important, a scăzut semnificativ.

- articolul continuă mai jos -

Aceste modificări sunt considerate relevante pentru sănătatea cardiovasculară și pentru reducerea riscului de boli cronice.

Ce conțin leguminoasele

Fasolea și năutul se remarcă printr-un profil nutrițional care susține sănătatea metabolică. Sunt surse importante de fibre, în special fibre solubile, dar și de proteine vegetale și amidon rezistent — un tip de carbohidrat care se digeră mai lent. Această combinație contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și la prelungirea senzației de sațietate după masă.

În același timp, indicele glicemic scăzut face ca aceste alimente să fie o opțiune potrivită pentru persoanele care vor să evite variațiile bruște ale zahărului din sânge.

Beneficii confirmate și de alte studii

Efectele asupra colesterolului nu sunt o surpriză. Analize anterioare au arătat că fibrele solubile din fasole se leagă de colesterol în tractul digestiv și ajută la eliminarea acestuia din organism.

În același timp, compuși precum polifenolii și magneziul susțin sănătatea vaselor de sânge și contribuie la reducerea inflamației.

Un avantaj important: sunt accesibile și ușor de integrat

Spre deosebire de alte alimente promovate intens pentru beneficiile lor, fasolea rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni.

Se găsește sub formă uscată, conservată sau congelată, este ieftină și poate fi inclusă în numeroase preparate, de la supe și salate până la feluri principale.

Cum poți introduce fasolea în alimentația zilnică

Pentru a beneficia de efectele observate în studiu, nu este nevoie de schimbări radicale. O cană de fasole pe zi poate fi integrată ușor în mese:

– adăugată în salate
– inclusă în supe sau tocănițe
– folosită ca bază pentru preparate vegetariene
– transformată în gustări simple (de exemplu, năut copt)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Peste 120 de expozanți, ateliere și demonstrații pentru grădinari, la „Zilele Horticulturii Bucureștene”, între 7 și 10 mai
Peste 120 de expozanți, ateliere și demonstrații pentru grădinari, la „Zilele Horticulturii Bucureștene”, între 7 și 10 mai
VIDEO | Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: Agricultura trebuie tratată ca o chestiune de siguranță națională. Fermierul nu este un simplu agent economic, ci un garant al stabilității naționale
VIDEO | Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: Agricultura trebuie tratată ca o chestiune de siguranță națională. Fermierul nu este un simplu agent economic, ci un garant al stabilității naționale
FOTO-VIDEO | A lăsat corporația și s-a întors acasă, în Maramureș, unde a deschis o pensiune și un restaurant / Povestea lui Ionuț Șimon, care a schimbat laptopul pe pieptar și ședințele pe gustul copilăriei: „Părinții au vrut să mă facă domn. Am ajuns, dar am renunțat la tot, mi-am dat jos cămașa ca să-mi iau pieptarul”
FOTO-VIDEO | A lăsat corporația și s-a întors acasă, în Maramureș, unde a deschis o pensiune și un restaurant / Povestea lui Ionuț Șimon, care a schimbat laptopul pe pieptar și ședințele pe gustul copilăriei: „Părinții au vrut să mă facă domn. Am ajuns, dar am renunțat la tot, mi-am dat jos cămașa ca să-mi iau pieptarul”
Misterul găurii mici din capacul cafelei to-go – nu e vorba de orificiul pentru băut / De ce există și ce rol important are, de fapt
Misterul găurii mici din capacul cafelei to-go – nu e vorba de orificiul pentru băut / De ce există și ce rol important are, de fapt
Vitamina care ajută pielea să producă mai mult colagen / Cercetătorii spun că efectele se văd din interior, nu din creme / Un studiu arată că alimentația poate stimula direct regenerarea celulară
Vitamina care ajută pielea să producă mai mult colagen / Cercetătorii spun că efectele se văd din interior, nu din creme / Un studiu arată că alimentația poate stimula direct regenerarea celulară