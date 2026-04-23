Fasolea a încetat de mult să fie doar „mâncarea săracului”. În 2026, ea este vedeta dietelor care prelungesc viața și un pilon al sustenabilității. Este versatilă, bogată în proteine și, cel mai important, extrem de ieftină față de alte surse de aminoacizi.

Iată 5 rețete moderne, fiecare folosind un tip diferit de fasole, pentru a aduce varietate în meniul tău vegetarian:

Fasole neagră: tacos cu fasole și avocado

Fasolea neagră este renumită pentru textura sa densă și culoarea bogată în antioxidanți.

Ingrediente: 1 conservă de fasole neagră, 1 linguriță chimion, 1 linguriță boia afumată, tortilla de porumb, cubulețe de avocado, lime.

Preparare: Scurge fasolea și trage-o la tigaie cu puțin ulei, chimion și boia. Zdrobește ușor boabele cu furculița pentru a crea o textură neomogenă.

Servire: Umple tortillele cu amestecul obținut, adaugă avocado proaspăt, mult suc de lime și coriandru.

Aciditatea de la lime reduce „greutatea” fasolei, dându-i o aromă specială.

Fasole albă cu bob mare, gras: cremă de fasole cu ulei de trufe

Fasolea albă este cea mai cremoasă, fiind ideală pentru a da cremozitate în supe sau piureuri.

Ingrediente: 400g fasole albă gătită, 1 cățel de usturoi copt, 50ml supă de legume, ulei de trufe, sare de mare.

Preparare: Mixează fasolea cu usturoiul și supa până obții o consistență fină și omogenă. Încălzește ușor amestecul.

Servire: Pune crema într-un bol și stropește cu câteva picături de ulei de trufe. Servește cu crutoane de pâine integrală.

Fasole roșie (kidney): chili vegetarian cu ciocolată neagră

Fasolea roșie își păstrează cel mai bine forma în timpul gătirii lente, ceea ce se întâmplă cu orice chili.

Ingrediente: Fasole roșie, ardei gras, ceapă, roșii cuburi, chili proaspăt și un cub de ciocolată neagră (85% cacao).

Preparare: Trage legumele la tigaie în uțin ulei, adaugă fasolea și roșiile. Lasă-le să scadă la foc mic. La final, adaugă cubul de ciocolată.

Secretul: Ciocolata nu va îndulci mâncarea, ci va oferi o profunzime incredibilă sosului.

Fasole verde: salată caldă cu alune de pădure și lămâie

Spre deosebire de boabele uscate, păstăile de fasole verde aduc prospețime și o textură crocantă

Ingrediente: 500 g de fasole verde, o mână de alune de pădure prăjite și zdrobite, coajă de lămâie, ulei de măsline extravirgin.

Preparare: Fierbe păstăile la abur doar 5-10 minute, apoi pune-le imediat în apă cu gheață (pentru a păstra culoarea verde intens).

Servire: Amestecă-le cu alunele, uleiul de măsline și coaja de lămâie.

Fasole mung: curry indian rapid cu lapte de cocos

Fasolea mung este mică, se gătește repede și este extrem de ușor de digerat, fiind vedeta bucătăriei ayurvedice.

Ingrediente: 200 g de fasole mung (hidratată), cury, ghimbir proaspăt, chimion, 200 ml de lapte de cocos (din conservă), spanac proaspăt.

Preparare: Fierbe fasolea mung cu curry, chimion și ghimbir. Când s-a înmuiat, adaugă laptele de cocos și frunzele de spanac până se înmoaie.

Servire: Pune alături o porție mică de orez basmati integral.

De ce fasole