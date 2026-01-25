Ficatul și ceapa stau atât de bine împreună precum marca pe scrisoare, iar una dintre cele mai renumite rețete cu ficat, intrată demult în gastronomia internațională, este celebra fegato alla veneziana.

Extrem de ușor de preparat, este un fel rapid din categoria punct ochit, punct lovit. Se prepară cât ai zice ficat și place tuturor. Cu excepția celor cărora nu le place gustul de ficat, există și această categorie.

Dincolo de faptul că este și o rețetă economică, nu presupune costuri mari sau cine știe ce ingrediente. În esență, e nevoie de ficat de vită și multă ceapă. Asta prevede rețeta tradițională dar se poate experimenta și cu cel de porc. Este foarte importantă, însă, dincolo de calitatea ingredientelor, tehnica. Micile detalii pot face, ca întotdeauna, diferența.

Ingrediente pentru 4 porții

• circa 300 g ficat, sau mai mult, dacă vrem porții mai mari

• 2-3 cepe albe mari

• 2-3 linguri ulei de floarea soarelui

• un strop de vin alb

• sare și piper

• o frunză de dafin

• pătrunjel verde pentru decor, opțional

Procedeu

Se începe întotdeauna cu ceapa. Trebuie tăiată în felii lungi și subțiri, așa zișii „solzișori”. Într-o tigaie antiaderentă cât mai mare se călește ceapa la foc mic în puțin ulei de floarea soarelui, preț de câteva minute. Trebuie doar să se înmoaie, nu să se rumenească.

Pe final, completăm cu sare, piper, frunza de dafin și stingem cu câteva linguri de vin alb. Ridicăm rapid flacăra pentru a face să se evapore alcoolul, apoi stingem flacăra și mutăm ceapa într-un bol, pentru că avem din nou nevoie de tigaie.

În timp ce preparăm ceapa în tigaie, pregătim bucățile de ficat. Este important să fie eliminate nervurile și stratul exterior de pieliță, care ar compromite rezultatul final.

Se taie în felii lungi și subțiri de circa jumătate de centrimetru. Trebuie să fie bine scurs de sânge, iar înainte de a-l adăuga în tigaie se presară cu puțină sare. Se adaugă în aceeași tigaie încă puțin ulei, se încălzește uleiul cât mai bine dar departe de punctul de fum. Feliile de ficat se prăjesc rapid pe ambele părți până prind culoare, fără a ajunge să fie prea uscate.

Când s-a colorat puțin, deci, dar e încă moale și fraged, se adaugă peste ficat ceapa preparată anterior, se mai învârt împreună preț de un minut în tigaie și e gata. Se servește completând cu puțin piper și, eventual, pătrunjel proaspăt tăiat cât mai fin.

Propunerea perfectă pentru ficatul preparat în stil fegato alla veneziana este cu pâine proaspătă de calitate alături, pentru că o cere sosul care se formează. Dar și cu mămăligă, foarte consumată în zona de origine a acestui prepara. Însă nu e mai prejos nici varianta cu piure de cartofi cât mai simplu și fără mult unt în el. Sau cu orez asiatic simplu.