Mujaddara este un fel principal din Orientul Mijlociu care se prepară folosind o bază linte căreia i se adaugă o parte de carbohidrați după preferințe și posibilități: fie orez, fie bulgur, fie cous cous. Un fel vegetarian sau vegan aproape perfect, combinația leguminoase și cereale fiind una foarte recomandată de nutriționiști, pentru că se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.

Ca orice mâncare tradițională, se practică în felurile variante locale, fiind o mâncare de linte foarte consumată în toate statele din zonă: Liban, Siria, Irak, Palestina, Iordania. Tocmai din acest motiv regăsim acest preparat și alte denumiri, formule transliterate din limba arabă: mudardara, mjaddra, mjaddro, mujadarah, majadra, mejadra, moujadara, megadarra etc.

Nu este altceva decât o mâncare de linte cu orez sau înlocuitorii lui, peste care adaugă ceapă bine caramelizată separat în cantități generoase de ulei. Și, firește, cu multe condimente orientale, care nu fac decât să adauge savoare. De regulă se servește cu iaurt, pentru a neutraliza din când în când, la nevoie, amplitudinea gustului picant și amestecului său aromatic.

Ingrediente pentru 4 porții

• 200 g linte uscată

• 200 g orez Basmati

• 6 cepe albe sau galbene

• 6 linguri ulei, ideal de măsline

• 1 linguriță de chimion + 1 linguriță de coriandru măcinat

• pătrunjel

• iaurt grecesc

• sare, piper

Procedeu

• Clătiți bine lintea sub jet de apă și fierbeți-o în apă cu puțin sare, oprindu-vă cu aproximativ 10 minute înainte de timpul indicat pe ambalaj. Scurgeți-o și puneți-o deoparte.

• Spălați orezul Basmati până când apa devine limpede, complet transparentă. În acest fel, boabele vor rămâne bine separate în timpul gătirii.

• Tăiați cepele felii subțiri și lungi și caramelizați-le într-o tigaie cu ulei timp de aproximativ 15 minute, până capătă o culoare aurie intensă. Puneți-le deoparte într-un bol.

• În aceeași tigaie, adăugați chimionul și coriandrul și prăjiți-le ușor pentru a le elibera aroma.

• Adăugați orezul și lintea, amestecați bine cu mirodeniile și turnați 500 ml de apă (sau supă limpede vegetală). Acoperiți cu un capac și gătiți la foc mic timp de 15 minute, până când lichidul este complet absorbit.

• Opriți focul, lăsați să se odihnească 5 minute, apoi desfaceți ușor boabele cu o furculiță. Serviți mujaddara caldă, completând cu ceapa caramelizată păstrată deoparte. Peste ea, piper proaspăt măcinat și pătrunjel proaspăt tocat cât mai mărunt. Și tot peste ea sau alături, o lingură, două, de iaurt grecesc.