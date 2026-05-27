Primele estimări pentru recolta din Buzău: producții de peste 5 tone la hectar la grâu și orz, după ploile din ultimele luni

27 mai 2026, Articole / Reportaje
Primele estimări pentru recolta din Buzău: producții de peste 5 tone la hectar la grâu și orz, după ploile din ultimele luni
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău a realizat primele estimări pentru culturile de toamnă, iar producțiile la grâu și orz ar putea depăși 5 tone la hectar, în timp ce la rapiță sunt estimate recolte de peste 3 tone la hectar, transmite Agerpres.

Potrivit conducerii DAJ Buzău, condițiile climatice din prima parte a anului agricol 2025–2026 au fost, în general, favorabile dezvoltării culturilor agricole.

„La nivelul județului Buzău avem o suprafață agricolă de 399.357 hectare, dintre care teren arabil 258.160. În Buzău, precipitațiile căzute în ultimul an au fost unele foarte bune, peste media obișnuită a ultimilor ani, mai ales în luna februarie”, a declarat directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.

Ploile au refăcut rezerva de apă din sol

Potrivit datelor prezentate de DAJ, în februarie s-au înregistrat 107,5 litri/mp, în martie 50,6 litri/mp, iar în aprilie 29,4 litri/mp.

Specialiștii spun că regimul pluviometric din sezonul rece și precipitațiile din primăvară au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol, în special pentru culturile de toamnă.

„Anul 2023-2024 a fost cel mai secetos din istorie la nivelul județului Buzău și la nivel național”, a precizat Cosmin Florea.

Grâul, orzul și rapița arată foarte bine

Directorul DAJ Buzău a arătat că, dacă în următoarele săptămâni nu vor apărea fenomene meteo extreme, fermierii ar putea obține recolte bune.

- articolul continuă mai jos -

„Până la ora asta nu au fost niciun fel de probleme. Pot spune că avem deja primele valori la estimări la culturile agricole, mă refer aici la grâu, rapiță și orz, unde producțiile la grâu și orz depășesc 5 tone dintr-o primă evaluare, iar la rapiță peste 3.000 kg la hectar”, a spus acesta.

Potrivit specialiștilor, culturile de grâu și orz sunt într-o stare foarte bună de vegetație, iar plantele au beneficiat de condiții favorabile de iernare.

Și cultura de rapiță se prezintă bine, cu dezvoltare uniformă în majoritatea exploatațiilor agricole din județ.

Evoluție bună și pentru culturile de primăvară

DAJ Buzău a anunțat că evoluția culturilor însămânțate în această primăvară este, de asemenea, favorabilă.

În județ au fost cultivate:

  • 51.200 hectare de porumb;
  • 42.300 hectare de floarea-soarelui;
  • 655 hectare de tomate în câmp și spații protejate;
  • 900 hectare de usturoi;
  • 24 hectare de sfeclă de zahăr.

Specialiștii spun că și în sectorul viticol și pomicol condițiile meteo au permis desfășurarea normală a proceselor vegetative.

Specialiștii avertizează și asupra riscurilor

Deși starea culturilor este favorabilă, specialiștiii atrag atenția asupra unor riscuri precum:

  • deficitul de apă în stratul superficial al solului;
  • dezvoltarea bolilor foliare în condiții de umiditate ridicată;
  • apariția dăunătorilor specifici culturilor de primăvară;
  • necesitatea continuării tratamentelor fitosanitare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
27 mai
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Articole / Reportaje
26 mai
Mitul „lipsei de voință”. De ce un creier epuizat nu va alege niciodată salata în locul ciocolatei
Mitul „lipsei de voință”. De ce un creier epuizat nu va alege niciodată salata în locul ciocolatei
Articole / Reportaje
26 mai
Singura metodă corectă de a reîncălzi pizza, potrivit unuia dintre cei mai cunoscuți maeștri pizzari din New York / Greșeala care strică preparatul: „Gătești aceeași felie de trei ori”
Singura metodă corectă de a reîncălzi pizza, potrivit unuia dintre cei mai cunoscuți maeștri pizzari din New York / Greșeala care strică preparatul: „Gătești aceeași felie de trei ori”
Articole / Reportaje
26 mai
Numărul arestărilor crește în Grecia la 39 într-un megadosar de fraudă cu fonduri UE/ Dosarul este coordonat de EPPO
Numărul arestărilor crește în Grecia la 39 într-un megadosar de fraudă cu fonduri UE/ Dosarul este coordonat de EPPO
Articole / Reportaje
26 mai
Europa trece de la injecții de slăbit la pastile. Piața tratamentelor împotriva obezității din Europa este pe cale să se schimbe radical
Europa trece de la injecții de slăbit la pastile. Piața tratamentelor împotriva obezității din Europa este pe cale să se schimbe radical