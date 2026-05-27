Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău a realizat primele estimări pentru culturile de toamnă, iar producțiile la grâu și orz ar putea depăși 5 tone la hectar, în timp ce la rapiță sunt estimate recolte de peste 3 tone la hectar, transmite Agerpres.
Potrivit conducerii DAJ Buzău, condițiile climatice din prima parte a anului agricol 2025–2026 au fost, în general, favorabile dezvoltării culturilor agricole.
„La nivelul județului Buzău avem o suprafață agricolă de 399.357 hectare, dintre care teren arabil 258.160. În Buzău, precipitațiile căzute în ultimul an au fost unele foarte bune, peste media obișnuită a ultimilor ani, mai ales în luna februarie”, a declarat directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.
Potrivit datelor prezentate de DAJ, în februarie s-au înregistrat 107,5 litri/mp, în martie 50,6 litri/mp, iar în aprilie 29,4 litri/mp.
Specialiștii spun că regimul pluviometric din sezonul rece și precipitațiile din primăvară au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol, în special pentru culturile de toamnă.
„Anul 2023-2024 a fost cel mai secetos din istorie la nivelul județului Buzău și la nivel național”, a precizat Cosmin Florea.
Directorul DAJ Buzău a arătat că, dacă în următoarele săptămâni nu vor apărea fenomene meteo extreme, fermierii ar putea obține recolte bune.
„Până la ora asta nu au fost niciun fel de probleme. Pot spune că avem deja primele valori la estimări la culturile agricole, mă refer aici la grâu, rapiță și orz, unde producțiile la grâu și orz depășesc 5 tone dintr-o primă evaluare, iar la rapiță peste 3.000 kg la hectar”, a spus acesta.
Potrivit specialiștilor, culturile de grâu și orz sunt într-o stare foarte bună de vegetație, iar plantele au beneficiat de condiții favorabile de iernare.
Și cultura de rapiță se prezintă bine, cu dezvoltare uniformă în majoritatea exploatațiilor agricole din județ.
DAJ Buzău a anunțat că evoluția culturilor însămânțate în această primăvară este, de asemenea, favorabilă.
În județ au fost cultivate:
Specialiștii spun că și în sectorul viticol și pomicol condițiile meteo au permis desfășurarea normală a proceselor vegetative.
Deși starea culturilor este favorabilă, specialiștiii atrag atenția asupra unor riscuri precum:
