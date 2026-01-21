Reprezentanţi ai Algeriei şi României au discutat, la Constanţa, despre continuarea exportului de ovine româneşti şi începerea exportului de cereale, cu accent pe porumb, dar şi despre un eventual export de legume, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

“În perioada 19 – 22 ianuarie, are loc o vizită de lucru în judeţele Constanţa şi Tulcea, în cadrul căreia reprezentanţi ai Republicii Algeriene Democratice şi Populare şi ai României au discutat consolidarea unui parteneriat strategic în sectorul agroalimentar. Principalul obiectiv: continuarea exportului de ovine româneşti către Algeria şi începerea exportului de cereale (cu accent pe porumb), cu deschidere şi către exportul de legume. Întâlnirile au fost coordonate de preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, împreună cu specialişti ai Autorităţi şi cu deputatul de Botoşani Eduard Mititelu”, a notat ANSVSA.

Potrivit sursei citate, discuţiile au evidenţiat succesul exporturilor de ovine româneşti, cu creşteri semnificative ale volumelor şi aprecierea calităţii mărfii, precum şi necesitatea unui calendar predictibil de achiziţii, pentru a evita livrările sporadice şi pentru a asigura continuitatea fluxului comercial.

Totodată, partea algeriană şi-a exprimat intenţia ca, în perioada următoare, să importe din România un număr semnificativ de ovine destinate sacrificărilor prilejuite de sărbătoarea Aid el-Adha.

“Continuarea exportului de ovine către Algeria şi deschiderea exportului de cereale reprezintă priorităţi clare. Ne propunem un flux comercial predictibil, bazat pe standarde ferme de bunăstare, biosecuritate şi siguranţă alimentară, astfel încât parteneriatul România – Algeria să se dezvolte sustenabil şi în beneficiul operatorilor din ambele ţări”, a declarat Alexandru Bociu.

În plan instituţional, a fost subliniată şi importanţa unei colaborări interparlamentare mai strânse, pentru reducerea birocraţiei şi îmbunătăţirea cadrului juridic care susţine schimburile economice bilaterale.

Delegaţia din Algeria a avut programate şi o serie de vizite în teren la Constanţa şi Tulcea la: ferme de ovine şi centre de colectare, pentru evaluarea bunăstării animalelor şi a măsurilor de biosecuritate; un abator, pentru observarea fluxurilor şi a standardelor aplicate; un operator de cereale, în perspectiva demarării exporturilor (în special porumb); Portul Constanţa, ca punct-cheie pentru logistică şi export.

Delegaţia româno-algeriană a fost întâmpinată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, şi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Răzvan Filipescu.

Din partea algeriană, au participat: Abdelmadjid Naamoune – ambasadorul Algeriei în România; Omar Trabzi – director general adjunct, compania naţională Agrolog; Leila Ramdani – director general al serviciilor veterinare algeriene; Asma Ghalmi – director pentru siguranţa sanitară a alimentelor; Mustapha Benchrik – inspector veterinar în Wilaya Djelfa.

“ANSVSA joacă un rol esenţial în garantarea standardelor sanitare veterinare şi a siguranţei alimentelor pentru produsele destinate exportului. Implicarea activă a autorităţii în acest tip de colaborare internaţională contribuie la consolidarea relaţiilor comerciale şi la promovarea produselor româneşti pe pieţele externe”, se mai arată în postare.