Europarlamentarii solicită menținerea unui buget distinct și predictibil pentru dezvoltarea rurală în viitorul cadru financiar al Uniunii Europene, în contextul în care Comisia Europeană a propus modificări care ar putea duce la eliminarea pilonului dedicat acestui sector.

Declarațiile au fost făcute de Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, care a subliniat nevoia separării clare între politica agricolă comună și politica de coeziune.

„Reprezentanții Parlamentului European cer bani predictibil pentru dezvoltarea rurală și pentru politica de coeziune”, a afirmat acesta, arătând că propunerile actuale riscă să creeze competiție între diferitele categorii de beneficiari.

Potrivit lui Buda, discuțiile la nivel european au fost intensificate după întâlniri cu organizații din mai multe state membre, inclusiv Belgia, Olanda, Italia și Slovacia, unde a fost criticată ideea comasării fondurilor pentru dezvoltare rurală cu cele de coeziune.

„Să nu îi încăierăm pe beneficiarii politicii agricole și pe cei ai fondurilor de coeziune”, a spus europarlamentarul, referindu-se la riscul ca alocările bugetare să devină dependente de negocieri politice interne din statele membre.

Buda: „Acești bani erau folosiți pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor”

În prezent, pilonul doi al politicii agricole comune finanțează investiții esențiale în mediul rural, de la modernizarea fermelor și achiziția de utilaje până la dezvoltarea infrastructurii locale. Buda avertizează că eliminarea acestui pilon ar crea incertitudine privind sursele de finanțare pentru astfel de proiecte.

„Acești bani erau folosiți pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor. Acum situația rămâne într-o zonă de impredictibilitate – de unde vom lua acești bani?”, a explicat el, adăugând că, deși există și alte surse de finanțare, este esențial ca fondurile pentru dezvoltare rurală să fie alocate direct și distinct.

Europarlamentarul a insistat și asupra diferențelor dintre nevoile mediului rural și cele urbane, menționând că investițiile în infrastructură, sănătate, educație și internet sunt esențiale pentru menținerea populației în zonele rurale.

La rândul său, Siegfried Mureșan, co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual post-2027, a precizat că legislativul european susține păstrarea celor doi piloni ai politicii agricole comune: plățile directe către fermieri și dezvoltarea rurală.

Conform propunerilor inițiale ale Comisia Europeană, aproximativ 260 de miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru subvențiile directe, însă fără o garanție clară pentru finanțarea dezvoltării rurale sau pentru politica de coeziune.

În acest context, europarlamentarii pregătesc amendamente pentru a menține separarea celor două politici și pentru a asigura o distribuție echilibrată a fondurilor în viitorul buget al Uniunii Europene.