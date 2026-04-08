Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță modificări în criteriile de acordare a sprijinului pentru producători. Începând cu anul 2028, noile politici agricole ar putea să pună accent pe integrarea producției vegetale cu zootehnia, vizând fermele care procesează materia primă în țară și nu se limitează doar la exportul de cereale, scrie Agerpres.
Anunțul a fost făcut de ministrul Florin Barbu, miercuri, în cadrul unei vizite de lucru în județul Călărași, unde s-a întâlnit cu fermierii locali și a vizitat unități de procesare de referință, precum abatorul Maria Trading din Dragalina.
Banii vor merge către valoare adăugată: Sprijinul financiar va fi direcționat prioritar către fermele care „închid cercul” productiv, de la cultura mare la creșterea animalelor și procesare. Scopul este ca profitul și produsele finite să rămână în economia națională.
Regândirea legislației: Observațiile fermierilor din teren vor fi incluse într-o viitoare revizuire a cadrului normativ. Ministrul a subliniat că deciziile luate la București trebuie să reflecte realitatea dificultăților semnalate de producători.
Investiții în procesare: Vizita la unitatea din Dragalina a servit drept exemplu pentru modul cum cum materia primă românească ar putea fi valorificată superior, în loc să fie vândută ieftin ca materie primă.
„Agricultura românească se dezvoltă atunci când deciziile sunt luate pornind de la realitatea din teren. Susținerea investițiilor în procesare este esențială pentru a păstra plusvaloarea în țară”, a declarat Florin Barbu.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți