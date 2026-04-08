Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță modificări în criteriile de acordare a sprijinului pentru producători. Începând cu anul 2028, noile politici agricole ar putea să pună accent pe integrarea producției vegetale cu zootehnia, vizând fermele care procesează materia primă în țară și nu se limitează doar la exportul de cereale, scrie Agerpres.

Anunțul a fost făcut de ministrul Florin Barbu, miercuri, în cadrul unei vizite de lucru în județul Călărași, unde s-a întâlnit cu fermierii locali și a vizitat unități de procesare de referință, precum abatorul Maria Trading din Dragalina.

Principalele direcții anunțate de ministru

Banii vor merge către valoare adăugată: Sprijinul financiar va fi direcționat prioritar către fermele care „închid cercul” productiv, de la cultura mare la creșterea animalelor și procesare. Scopul este ca profitul și produsele finite să rămână în economia națională.

Regândirea legislației: Observațiile fermierilor din teren vor fi incluse într-o viitoare revizuire a cadrului normativ. Ministrul a subliniat că deciziile luate la București trebuie să reflecte realitatea dificultăților semnalate de producători.

Investiții în procesare: Vizita la unitatea din Dragalina a servit drept exemplu pentru modul cum cum materia primă românească ar putea fi valorificată superior, în loc să fie vândută ieftin ca materie primă.

