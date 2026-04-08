Senatul a adoptat marți, 7 aprilie, un proiect de lege care oferă fermierilor instrumente mai ferme pentru a se proteja de construcțiile rezidențiale ridicate ilegal în apropierea exploatațiilor agricole. Actul normativ modifică Legea 204/2008 și extinde aria de protecție inclusiv pentru unități din industria alimentară și conexe, scrie Economedia.

Proiectul clarifică situațiile în care fermele sunt afectate de locuințe construite fără autorizație sau cu încălcarea normelor de protecție sanitară. În aceste cazuri, deținătorii de exploatații agricole vor putea iniția acțiuni în instanță pentru demolarea construcțiilor.

„Deținătorii de exploatații agricole care funcționează legal și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte obiective socio-economice fără respectarea prevederilor legale vor putea iniția proceduri judiciare pentru demolarea acestora, cu scopul exclusiv de a preveni disconfortul și riscurile sanitare”, prevede proiectul.

Ce prevede leguslația în prezent

În prezent, legislația interzice autorizarea și construirea locuințelor în zona de protecție sanitară a fermelor de animale, abatoarelor sau altor exploatații agricole. Noul proiect vine să întărească aplicarea acestor reguli și să reducă situațiile în care ele sunt ignorate.

Protecția este extinsă și pentru alte tipuri de unități, precum fabricile de procesare a cărnii și nutrețurilor combinate, incubațiile sau instalațiile similare, dar și pentru unități de producție ori distribuție de fertilizanți agricoli, cu condiții stricte de autorizare și control de mediu.

Actul normativ introduce și posibilitatea accesării fondurilor din Planul Strategic PAC 2023–2027 pentru modernizarea fermelor comerciale și familiale, atât în intravilan, cât și în extravilan. Sunt vizate fermele de cabaline, ovine și caprine, taurine pentru îngrășare, vaci de lapte, păsări și porci, dar și abatoarele, centrele de colectare și unitățile de procesare.

Inițiatorii susțin că intervenția legislativă este necesară în contextul numeroaselor situații în care fermierii sunt obligați să își reducă sau chiar să își oprească activitatea, deși exploatațiile existau înaintea construcțiilor rezidențiale. Ei invocă principiul „primul venit”, care nu este respectat în practică.

Fermierii se confruntă cu numeroase reclamații privind disconfortul olfactiv

Potrivit acestora, autorizațiile pentru locuințe sunt emise frecvent fără a ține cont de existența fermelor sau de zonele de protecție sanitară, inclusiv în cazuri în care exploatațiile se află la limita unui județ vecin.

Datele invocate de inițiatori arată că există peste 721 de procese aflate pe rol din cauza neclarităților legislative. În plus, fermierii se confruntă cu numeroase reclamații privind disconfortul olfactiv, care declanșează controale și costuri suplimentare.

„În teren se constată o practică de depunere abuzivă de reclamații cu privire la «disconfortul olfactiv» creat de fermele de creștere animale (…), chiar dacă nu există aparatură în dotarea autorităților care să constate depășirea valorilor admise”, mai arată autorii proiectului.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților

Proiectul mai prevede implicarea Ministerului Agriculturii și a Ministerului Sănătății în elaborarea normelor aplicabile sectorului zootehnic, pentru a limita controalele nejustificate și efectele acestora asupra costurilor de producție.

Inițiatorii avertizează că astfel de controale și litigii generează cheltuieli suplimentare pentru fermieri, care se reflectă în prețurile finale ale produselor.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, for decizional, și promulgat de președintele României.