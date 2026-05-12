Peste 8.000 de puieți de păstrăv au fost eliberați în râurile din Valea Vaserului

Râurile situate pe defileul Văii Vaserului din Munții Maramureșului au fost populate cu peste 8.000 de puieți de păstrăv pentru a suplini pierderile din cauze naturale, a declarat, marți, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Maramureș, Mihai Leșan.

„Operaţiunea a fost necesară pentru suplini populaţia de păstrăv afectată de torenţii puternici de apă, distrugerile provocate de vidră şi alte cauza naturale. Peste 8.000 de puieţi de păstrăv indigen aduşi dintr-o păstrăvărie din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost mutaţi pe mai multe cursuri de apă din componenţa Văii Vaserului”, a spus Mihai Leșan.

Păstrăvul face parte din ecosistemul zonei montane

Potrivit reprezentantului Direcției Silvice Maramureș, păstrăvul este o specie importantă pentru ecosistemul râurilor montane din județ.

Acesta trăiește ascuns printre pietre sau în zonele cu apă zgomotoasă și se hrănește cu viermi, insecte și alte elemente ale faunei acvatice.

Valea Vaserului, una dintre cele mai vizitate zone din Maramureș

Valea Vaserului, situată pe teritoriul Parcului Natural Munții Maramureșului, este una dintre cele mai vizitate zone turistice din județ.

Accesul în zonă este posibil cu trenul cu aburi „Mocănița”, care pleacă din gara forestieră Vișeu de Sus.