Pentru un psiholog, faptul că o persoană mănâncă lucruri neobișnuite poate avea mai multe semnificații, în funcție de context, frecvență și tipul lucrurilor consumate. Cel mai des, un astfel de obicei este asociat cu o tulburare numită Pica. Psihologul clinician Bogdan Cotigă a explicat, pentru G4Food, că acest sindrom poate apare din motive diverse, precum deficiențe de anumite minerale sau pe fond de stres, însă, în general, poți scăpa de el cu terapie comportamentală dar și cu o alimentație normală, bazată pe mese regulate.

Ce este sindromul Pica

„Această tulburare – sindromul Pica – implică dorința persistentă de a consuma substanțe care nu sunt considerate hrană – de exemplu pământ, cretă, hârtie, gheață sau chiar obiecte mai periculoase. Pentru ca un psiholog să ia în calcul acest diagnostic, comportamentul trebuie să dureze cel puțin o lună și să nu fie explicat de vârstă (copiii mici explorează normal lucrurile) sau de obiceiuri culturale”, spune specialistul.

Dar, potrivit lui Bogdan Cotigă, aceasta nu este singura explicație. Un psiholog ar mai putea lua în calcul și alte elemente, precum:

Deficiențe nutriționale (de exemplu lipsa de fier sau zinc), care pot declanșa pofte neobișnuite

Stres sau anxietate – uneori comportamentul apare ca mecanism de coping, adică eforturile conștiente, cognitive și comportamentale, utilizate pentru a gestiona, tolera sau reduce stresul și situațiile dificile

Alte tulburări, cum ar fi cea obsesiv – compulsivă sau tulburări din spectrul autist

Factori culturali sau obiceiuri învățate

Contează mult și ce anume mănânci, dar și de ce

“Dacă aceste obiceiuri/pofte ciudate sunt ocazionale și nu dăunează, este posibil să nu fie o problemă serioasă. Însă atunci când obiceiul este frecvent, compulsiv sau implică substanțe periculoase, devine un motiv de evaluare urgentă. Situația depinde mult de cauză, dar ideea de bază este simplă: nu tratezi doar comportamentul (ce mănânci), ci de ce apare. Diagnosticarea, la fel ca și tratamentul, nu sunt standard, ci personalizate”, explică psihologul clinician Bogdan Cotigă.

Cum se diagnostichează și tratează sindromul Pica

Dacă este vorba de Pica sau de pofte neobișnuite persistente, abordarea este, de obicei, combinată:

Verificare medicală – Uneori problema vine din corp, nu din psihic. Analizele pot arăta lipsă de fier sau zinc. Dacă există o deficiență, corectarea ei poate reduce sau elimina pofta. Lucrul cu un psiholog – Aici intră partea importantă. Un psiholog te poate ajuta în mai multe moduri:

Identificarea declanșatorilor- Vezi când apare comportamentul: stres, anxietate, plictiseală, oboseală.

Înlocuirea comportamentului – Înveți alternative mai sigure (de exemplu mestecat gumă, snack-uri sigure, alte gesturi care „calmează” nevoia).

Tehnici de control al impulsului – Mai ales dacă simți că e compulsiv (apare fără să vrei), se pot folosi tehnici din terapia cognitiv-comportamentală.

Gestionarea emoțiilor – Dacă e legat de stres sau anxietate, se lucrează direct pe cauză (relaxare, restructurare de gânduri, rutină).

Dacă există și alte dificultăți, cum ar fi tulburare obsesiv-compulsivă, tratamentul se adaptează specific.

Schimbări practice în viața de zi cu zi

Ții un jurnal (când apare pofta)

Eviți să ai la îndemână lucrurile respective

Îți structurezi mesele (uneori foamea mascată poate contribui la declanșarea poftelor de lucruri neobișnuite)

De ce e important să intervii pentru scăpa de sindromul Pica

„Dacă lucrurile pe care le mănânci pot fi periculoase (de exemplu substanțe toxice sau obiecte), nu e bine să aștepți – este cazul să discuți cu un specialist cât mai curând. Este important să intervii, pentru că multe dintre lucrurile neobișnuite pe care simți nevoia să le mănânci pot fi periculoase – pot conține bacterii, paraziți sau substanțe toxice și îți pot afecta stomacul sau dinții. Trebuie să conștientizezi că ai o problemă și că asta nu e ceva rar și nici „rușinos”, dar nici nu e bine să fie ignorat. Cu pașii potriviți, de obicei se poate rezolva”, spune psihologul clinician Bogdan Cotigă.