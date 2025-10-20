O fermă de midii din Marea Neagră, finanțată cu bani europeni, ar putea fi, de fapt, doar un strat de nisip, conform unei anchete desfășurate de Parchetul Europeană (EPPO) în Bulgaria.

Cercetările subacvatice au fost dispuse de Biroul EPPO din Sofia și fac parte dintr-o anchetă mai amplă privind utilizarea fondurilor acordate prin Programul pentru Afaceri Maritime și Pescuit 2014–2020. Proiectul, localizat în Marea Neagră, la sud-est de Capul Emine (Municipiul Nessebar, regiunea Burgas), viza crearea unei ferme inovatoare pentru cultivarea midiilor negre (Mytilus galloprovincialis).

Proiectul a fost aprobat în iulie 2020, cu termen de finalizare în septembrie 2021, iar ferma ar fi trebuit să înceapă activitatea în iulie 2021. Un expert de la Institutul de Oceanologie din Varna era menționat drept autor al proiectului tehnologic, însă ancheta a arătat că acesta „nu a întocmit și nu a semnat documentația”.

După solicitarea plății finale, o inspecție efectuată în august 2021 de Fondul de Stat „Agricultură” a constatat neconcordanțe între datele declarate și implementarea reală a proiectului. Inspectorii au găsit doar patru geamanduri de delimitare a amplasamentului, însă instalațiile subacvatice nu au putut fi verificate din lipsă de echipamente.

La solicitarea EPPO, o nouă verificare a fundului mării, pe o suprafață de 240.000 de metri pătrați, a fost realizată pe 1 octombrie 2025 de anchetatori și scafandri din cadrul Direcției Regionale Poliția de Frontieră – Burgas, cu ajutorul dronelor subacvatice și aeriene. Rezultatele au arătat că la coordonatele indicate existau doar trei geamanduri de suprafață, una fiind lipsă, iar acestea nu erau interconectate.

Imaginile video subacvatice nu au arătat nicio urmă de infrastructură specifică unei ferme de midii (frânghii, lanțuri sau conducte), ci doar nisip pe fundul mării.

Până acum, Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a destructurat mai multe rețele ce fraudau fonduri europene destinate agriculturii și pescuitului, în mai multe state membre, inclusiv în România. Recent, la finalul lunii septembrie, Parchetul European de la Timișoara l-a trimis în judecată pe Dumitru Andreşoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia”, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Procurorii susțin că acesta ar fi pus la punct o schemă prin care a obținut ilegal subvenții de peste 2,2 milioane de euro pentru pășuni care nu erau eligibile (citește mai multe detalii aici…)