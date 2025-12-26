Se numește pudding dar nu este o budincă, este un fel de înlocuitor de sărbătoare pentru pâine, tradițional din Yorkshire, cel mai mare comitat al Regatului Unit. Însoțește de regulă friptura de vită de tip roast beef și în general face parte din meniurile de sărbătoare, inclusiv Crăciun. Pe vremuri era un fel în sine, înainte de friptură, într-o epocă în care carnea era un produs scump.

Se prepară dintr-o compoziție oarecum similară cu cea de clătite dar mai densă. Adică din făină, lapte și ouă, acestea din urmă având rolul de a umfla aluatul, fiind vorba de un preparat foarte umflat și aerat, și crocant la exterior. Motiv pentru care este propus actualmente și ca preparat pentru micul dejun, nu doar la mesele cele mai substanțiale.

Secretul lui principal nu stă în rețetă sau vreun ingredient anume, ci în tehnica de preparare. Compoziția se toarnă în forme în care uleiul (sau untura) este deja încălzit la maximum. Din cauza șocului termic, aluatul crește spectaculos, devenind înalt, cu un exterior auriu și crocant și un interior gol, moale și ușor elastic. Ceva similar în linii mari o gogoașă foarte umflată, dar care nu e prăjită, ci coaptă în cuptor.

Există și o curiozitate interesantă legată de acest preparat extrem de tradițional. Conform Royal Society of Chemistry din Marea Britanie, un Yorkshire pudding autentic nu are voie să aibă mai puțin de 4 inci (aproximativ 10 cm) înălțime. Dacă nu a crescut suficient, se consideră un produs ratat. Mai jos, o rețetă pe care o propune portalul Good Food.

Ingrediente pentru 8 bucăți de Yorkshire pudding

140g făină albă obișnuită, e foarte important să NU conțină agenți de creștere

4 ouă

200ml lapte

ulei de floarea-soarelui pentru uns formele

sare și piper

Procedeu

Cuptorul: Încălzește cuptorul la 230°C sau 210°C dacă e un cuptor cu ventilație.

Formele: Pune puțin ulei de floarea-soarelui în fiecare gaură a unei forme de brioșe (cu 12 găuri). Englezii le coc în formele speciale de Yorkshire pudding, dar asta e doar un detaliu, sunt foarte bune și formele de brioșe. Bagă tava în cuptor pentru ca uleiul să se încălzească bine.

Compoziția : Pune cele 140g de făină într-un bol și adaugă cele 4 ouă. Bate-le cu un tel până când amestecul devine omogen.

Adaugă treptat cei 200ml de lapte, continuând să bați compoziția până când nu mai are deloc cocoloașe. Condimentează cu sare și piper, sau doar cu sare, dacă vrei să fie neutre.

Transferă compoziția într-o cană gradată, pentru a o turna mai ușor. Scoate tava încinsă din cuptor și toarnă cu grijă aluatul în forme, distribuindu-l uniform.

Coacerea : Pune tava înapoi în cuptor și las-o timp de 20-25 de minute.

Secretul succesului: NU deschide ușa cuptorului în acest timp, altfel, budincile se vor lăsa. Sunt gata când s-au umflat spectaculos și s-au rumenit bine.

Se servesc imediat calde, dar se pot și congela dacă le răcim și le înfășurăm individual în folie de plastic.