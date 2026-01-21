A ajuns o modă virală, în spațiul public, mulți oameni le folosesc, unii recunosc, alții nu, unii le utilizează corect, alții nu. Un lucru este cert: se vorbește mult despre „injecțiile pentru slăbit”, în special semaglutida (Wegovy) și tirzepatida (Mounjaro).

Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța, a explicat, pentru G4Food, cum funcționează acestea, de ce sunt eficiente și ce riscuri pot fi asociate cu administrarea lor.

„Injecțiile pentru slăbit”, benefice în complicațiile obezității

„Ca medic diabetolog, sunt de acord cu folosirea acestor terapii, atunci când sunt încadrate corect în medicina bazată pe dovezi. Wegovy (semaglutida) și Mounjaro (tirzepatida) pot fi instrumente eficiente în managementul obezității (în special când există complicații metabolice și cardiovasculare), iar pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2, o opțiune importantă este și Rybelsus (semaglutida orala). Beneficiile nu sunt „povești de pe internet”, ci rezultate replicate în studii randomizate, controlate, de mari dimensiuni”, a declarat dr. Sorina Ispas.

De ce funcționează “injecțiile pentru slăbit”

“Aceste medicamente acționează asupra reglării metabolice: reduc senzația de foame și cresc sațietatea, acționând la nivelul hipotalamusului. Ele încetinesc golirea gastrică (motiv pentru care pot apărea greață sau senzație de „stomac plin”). De asemenea, ele îmbunătățesc controlul glicemic (mai ales în diabetul de tip 2), cu impact favorabil asupra riscului cardiometabolic”, a spus medicul.

Beneficii demonstrate de studii

„În studiile randomizate, controlate, efectul «injecțiilor pentru slăbit» asupra greutății este semnificativ. În studiul STEP 1, administrarea de semaglutidă de 2,4 mg o dată pe săptămână, asociată cu modificarea stilului de viață, a produs o scădere medie în greutate de aproximativ 15%, într-un interval de 68 de săptămâni, comparativ cu administrarea de placebo – adică medicamente fără substanță activă.

Pentru tirzepatidă, studiul SURMOUNT-1 a arătat scăderi ponderale de 15–21%, într-un interval de 72 de săptămâni (în funcție de doză), în populație fără diabet, cu cele mai frecvente reacții adverse de tip gastrointestinal.

Mai mult, pentru semaglutida de 2,4 mg există date solide și pentru beneficii „dincolo de cântar”: studiul SELECT (obezitate/suprapondere, boală cardiovasculară, fără diabet) a arătat reducerea evenimentelor cardiovasculare majore.

Pentru pacienții cu diabet tip 2, Rybelsus (semaglutida orală) are o eficacitate demonstrată pe HbA1c (hemoglobina glicată medie pe doua-tri luni), dAR și PE greutate, în studiile PIONEER”, explică dr. Sorina Ispas.

De ce este riscantă utilizarea „necontrolată” a „injecțiilor de slăbit”

„Problema majoră este autoadministrarea “injecțiilor pentru slăbit”, mai ales când ele provin din surse incerte, fără evaluarea contraindicațiilor, fără titrare corectă a dozelor și fără monitorizarea reacțiilor adverse. În documentele oficiale de prescriere (FDA) sunt menționate riscuri relevante care, în absența supravegherii medicale, pot deveni severe.

În practica medicală, aceste terapii se prescriu în cadrul unui plan: evaluare (inclusiv riscuri și comorbidități), titrare graduală, monitorizare a toleranței, obiective realiste și protecția masei musculare (aport proteic adecvat, asociat cu exerciții de forță), altfel scăderea ponderală poate însemna și pierdere de masă slabă și apariția efectului yo-yo după întrerupere. Datele din studiile mari arată și existența întreruperilor din cauza reacțiilor adverse (de exemplu în studiul SURMOUNT-1), ceea ce confirmă că nu vorbim despre „injecții ușoare”, ci despre tratamente care necesită management clinic”, declară medicul diabetolog.

Când pot da complicații grave “injecțiile pentru slăbit”

“Sunt de acord cu utilizarea semaglutidei si a tirzepatidei, acolo unde există indicație medicală și monitorizare, pentru că beneficiile pot fi substanțiale și bine documentate, inclusiv metabolic și cardiovascular. Pentru pacienții cu diabet tip 2, Rybelsus (semaglutida orala) este susținută de studii clinice, dar si acest tratament se recomanda personalizat, medicina fiind centrata pe pacient, cu recomandari clare dupa ghiduri de specialitate, cum este Ghidul ADA 2026.

În schimb, utilizarea necontrolată, fără recomandare și fără supraveghere, expune persoanele la riscuri reale, de la reacții digestive severe, până la pancreatită mechanică, din cauza calculilor biliari și situații în care medicamentul este contraindicate”, explică dr. Sorina Ispas, medic specialist diabetolog.

Wegory și Mounjaro pot avea impact major, administrate corect

„Wegovy și Mounjaro pot fi terapii cu impact major pentru pacienții corect selectați, inclusiv prin beneficii cardiometabolice demonstrate. Pentru diabetul tip 2, Rybelsus este o opțiune eficientă pentru control glicemic și scădere ponderală moderată. Însă aceste tratamente nu sunt „cosmetice” și nu sunt destinate automedicației: ele trebuie inițiate și urmărite medical, cu obiective clare, analize și monitorizare a siguranței”, a mai spus dr. Sorina Ispas.