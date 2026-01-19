Bucătăria turcească este cunoscută pentru felurile sale simple, gătite lent, cu ingrediente de sezon și arome naturale bine echilibrate. Un exemplu este „kabak yemeği”, o mâncare tradițională cu dovlecei, pregătită în gospodăriile din Turcia. Rețeta nu presupune prăjire, nu folosește condimente agresive și pune accent pe gustul natural al legumelor, fiind considerată un preparat ușor și sănătos.

Mâncarea tradițională turcească cu dovleac este apreciată pentru simplitatea sa, pentru faptul că nu necesită tehnici complicate și pentru gustul echilibrat, ușor dulceag. Este un exemplu de bucătărie de casă, în care ingredientele de sezon sunt puse în valoare fără artificii.

Ce este „kabak yemeği”

„Kabak yemeği” este o mâncare de dovlecel gătit încet, înăbușit, alături de ceapă, roșii și ulei de măsline. În multe regiuni din Turcia, preparatul este consumat ca fel principal de post sau ca garnitură, fiind servit atât cald, cât și rece, mai ales în combinație cu iaurt.

Ingrediente (4 porții)

1 kg de dovlecei, curățați și tăiați cuburi mari

2 cepe mari, tocate mărunt

2 roșii bine coapte sau 200 ml roșii pasate

3–4 linguri ulei de măsline

1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrarea gustului)

sare, după gust

piper negru, după gust

mărar sau pătrunjel proaspăt, pentru servire

(opțional, în unele variante regionale: orez sau năut fiert)

Mod de preparare

Într-o cratiță cu fund gros, se adaugă uleiul de măsline și ceapa tocată. Se gătește la foc mic până când ceapa devine sticloasă, fără a se rumeni.

Se adaugă roșiile tocate sau roșiile pasate și se lasă să fiarbă câteva minute, până când sosul începe să se lege.

Se pun cuburile de dovleac peste sos, se adaugă sarea, piperul și, dacă se dorește, zahărul.

Se acoperă vasul cu capac și se gătește la foc mic 25–30 de minute, fără a adăuga apă. Dovleacul își va lăsa propriul suc.

Preparatul este gata când dovleacul este fraged, dar își păstrează forma.

Cum se servește

În Turcia, „kabak yemeği” se servește adesea cu: