Dintre echipamentele de bucătărie, printre cele mai vânate în perioada de reduceri sunt friteuzele cu aer cald. Intrate în ultimii ani în viețile și bucătăriile noastre ca un simbol al unei alimentații mai sănătoase, fără uleiuri și prăjeli, friteuzele nu sunt chiar ieftine așa că orice ofertă este binevenită și mult așteptată. Iată ce produse ai putea să îți pui deja în coș în așteptarea Black Friday:

Friteuzele duble, perfecte când gătești pentru o familia numeroasă

Noile friteuze cu aer cald dispun de opțiuni și caracteristici pe care acum câțiva ani aparatele nu le aveau. Oferă mai mult spațiu pentru prepararea alimentelor și vin cu două coșuri separate (o capacitate totală de cca 10 litri sau peste). Acestea îți vor permite să gătești friptura și garnitura în același timp, la temperaturi diferite. Nu trebuie să mai aștepți prăjirea cartofilor și abia apoi să pui friptura.

Cât despre preț, la E-Mag scăderea este semnificativă, o astfel de friteuză Ninja ajungând la 719,19 lei.

Un model similar, dar cu capacitate mai mică, Tefal, este redus la 542,56 de la 919 lei la Media Galaxy , fix același preț ca și la Altex.

Friteuze duble, tip turn, care economisesc spațiu în bucătărie

Aceste modele de ultimă generație nu înregistrează reduceri atât de semnificative. O astfel de friteuză Cosori este ofertată la 1.159,92 lei, o scădere de 20% față de prețul anterior de 1.449,90 atât la Altex cât și la Media Galaxy.

La E-Mag, un model asemănător este 1219 lei.

Friteuze clasice, pentru 2-4 persoane

Pe segmentul „clasic” cu capacitate de 4-6 litri și un singur sertar, ofertele sunt mai tentante și merg chiar și până la 50%.

Un aparat Tefal care costa 839,99 lei a ajuns la 414 la E-Mag, în timp ce un Cosori, puțin mai mare, ajunge la Media Galaxy și Altex la 493,92 lei.

Verificați prețul, dar nu uitați nici de caracteristicile tehnice

Pe lângă preț trebuie luate în calcul întotdeauna și dotările aparatului, să comparăm și să alegem informat. Nu doar mărimea sau opțiunile de 1 sau 2 coșuri contează, ci și puterea, funcțiile prestabilite care reduc gătirea la apăsarea unui simplu buton.

Există și modele cu Wi-Fi și aplicație mobilă pe care poți monitoriza starea preparatelor, porni sau opri aparatul din telefon și ai acces, tot din telefon, la mii de rețete cu toți pașii descriși exact pentru a nu exista niciun fel de erori în procesul de gătire.

