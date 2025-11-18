Elveția a ajuns să se confrunte cu un surplus de lapte, astfel încât fabricile de produse lactate sunt nevoite să își reducă producția. Toată această situație este determinată de introducerea unui tarif de 39% la importurile de brânzeturi elvețiene în SUA, iar fermierii elvețieni au fost primii afectați.

În consecință, exporturile au scăzut vertiginos, iar piața internă se confruntă cu o supraofertă de lapte, astfel încât fermierii elvețieni se confruntă cu o criză majoră. În momentul de față, industria vrea să îi oblige să reducă producția și să sacrifice aproximativ 25.000 de vaci, potrivit farmer.pl

Problemele actuale ale industriei lactatelor sunt într-adevăr rezultatul ghinionului. Analiștii susțin că surplusul de lapte de pe piața internă este rezultatul atât al tarifelor prohibitive din SUA, cât și al unei primăveri ploioase care a oferit cantități record de iarbă pentru vite. Așadar, cele 550.000 de vaci ale țării au avut și ele un randament record de lapte.

Așa se explică și faptul că prețurile brânzeturilor elvețiene pe piața americană au crescut brusc, de la 15-50 de dolari pe livră, la 20-70 de dolari pe livră.

Va avea loc un măcel al turmelor alpine?

În condițiile date, guvernul elvețian încearcă să salveze situația prin încheierea de noi acorduri comerciale cu țări din America Latină, India și China. Cu toate acestea, situația de pe piața chineză nu inspiră optimism.

Între timp, industria lactatelor din țară desfășoară campanii promoționale pentru a sprijini consumul și limitează producția de brânzeturi în favoarea mozzarelei și iaurtului pentru a stabiliza piața. Producătorii de brânzeturi vor să reducă producția cu 5%.

Însă fermierii nu au mult timp la dispoziție. În condițiile în care cererea de lapte scade dramatic, ratele de cumpărare trebuie să scadă și ele. Factori de decizie din industria lactatelor au propus reducerea producției anuale de lapte cu 50.000 de tone.

Din păcate, aceasta înseamnă excluderea a 25.000 de vaci din aprovizionare. Specialiștii susțin că aceasta este cea mai rapidă modalitate de a reduce producția de lapte! Ori, pentru fermieri, nimic nu este mai dureros decât sacrificarea vacilor lor!