Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public pe teme care țin de alimente, indiferent de titluri și certificări profesionale, sunt obligați, printr-o reglementare recent adoptată, să se înscrie într-un ordin profesional și să respecte o serie de reguli bine definite și a căror încălcare poate duce până la amenzi de 600.000 de euro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este vorba, concret, de cei care au peste 500.000 de followers pe una sau mai multe rețele de socialilizare și ating cel puțin 1 milion de vizualizări lunar, relatează publicația dissapore.com

Toți acești vectori de comunicare, care prin activitatea lor pot influența o parte semnificativă a publicului, sunt obligați prin recenta reglementare să se înscrie în registrul oficial al AGCOM (Autoritatea Italiană pentru Garanții în Comunicații) și să respecte o serie de reguli mai stricte.

Cei care le încalcă riscă amenzi de până la 250.000 de euro, care pot ajunge la 600.000 de euro în cazurile de conținut dăunător pentru minori.

Ce prevăd noile reguli

Toate obligațiile adunate la un loc în noua reglementare derivă din legi deja existente, dar dificil de aplicat până acum în mediul onlin. Astfel, influencerii care se înscriu în acest ordin profesional va trebui să respecte următoarele tipuri de obligații:

-obligația de transparență în comunicarea comercială, în acord cu prevedile Digital Chart al Institutului de Autodisciplină Publicitară, care vizează departajarea vizibilă a conținutului plătit de cel liber

-responsabilitate editorială pentru conținut sensibile, care se referă la conținutul legat de sănătate sau siguranță alimentară

-protejarea minorilor

-claritate a conținutului și identitate virtuală transparentă

Estimările arată că în Italia există aproximativ 2.000 de persoane care îndeplinesc criteriile menționate și trebuie să se înscrie în noul registru, fiind vorba de o piață, cea a influencerilor, estimată la sute de milioane de euro.