Stațiunea Covasna marchează Ziua Mondială a Turismului printr-o serie extinsă de evenimente reunite sub genericul „Săptămâna Turismului”. Inițiativa, organizată în perioada 21-29 septembrie de S.C. Turism S.A., își propune să îmbine procedurile balneare și de prevenție cu promovarea culturii, gastronomiei și tradițiilor locale, notează Agerpres.

De la o singură zi festivă la un festival al comunității

Ideea de a extinde celebrarea pe parcursul unei săptămâni întregi a apărut ca răspuns la deschiderea comunității și dorința de a implica diverși parteneri locali. Evenimentul este conceput atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru turiștii sosiți la tratament sau odihnă.

Programul din acest an include o expoziție de pictură ce reunește lucrările a 10 artiști din România și Republica Moldova, realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Pictură din Hunedoara, târgul cu produse locale „Tradiții și gusturi din inima Covasnei”, Ziua Porților Deschise la Centrul Balnear Covasna pe 27 septembrie, chiar de Ziua Mondială a Turismului, dar și expoziții de costume populare și momente artistice.

Debutul manifesărilor a avut loc luni cu vernisajul expoziției de pictură, urmat marți de deschiderea târgului de produse tradiționale. Seria de activități se va încheia oficial pe 29 septembrie, de Ziua Mondială a Inimii.

- articolul continuă mai jos -

Balneologie în toate sezoanele și pentru toate vârstele

Conducerea societății, prin directorul general Narcisa Diaconu, subliniază necesitatea depășirii clișeului conform căruia stațiunile balneare sunt destinate exclusiv persoanelor de vârsta a treia. Oferta actuală a fost adaptată omului modern, punând accent pe wellness, relaxare, pachete de familie și turism corporate.

Datorită acestei diversificări, turismul din Covasna a eliminat conceptul de sezonalitate, toate unitățile hoteliere de 3 și 4 stele rămânând deschise pe tot parcursul anului. Astfel, procedurile balneare sunt promovate nu doar ca tratament curative, ci și ca pârghie de prevenție pentru publicul tânăr și activ.

Covasna, gazda Congresului Turismului Balnear 2026

Vizibilitatea stațiunii va fi reconfirmată luna viitoare. În perioada 6-8 octombrie 2026, Centrul Balnear Covasna va găzdui Congresul Turismului Balnear și de Wellness al României, eveniment de anvergură națională organizat de Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR).