Perioada sărbătorilor vine aproape inevitabil cu excese alimentare. Mese bogate în carbohidrați, deserturi, porții mari și gustări târzii pun presiune pe metabolism. După acest interval, tot mai mulți specialiști recomandă o revenire treptată la o alimentație mai echilibrată.

Creșterea aportului de proteine, reducerea zaharurilor și introducerea alimentelor cu rol metabolic activ sunt pași esențiali. În acest context, cercetările recente readuc în atenție un ingredient folosit de secole, dar mai puțin cunoscut în Europa.

Nigella sativa, cunoscută sub numele de chimen negru, este o plantă cu flori originară din Asia de Sud, Africa de Nord și regiunea mediteraneană. Semințele sale sunt folosite frecvent în bucătăria orientală, inclusiv în preparate pe bază de curry, arată NYPost.

De-a lungul timpului, chimenul negru a fost utilizat în medicina tradițională pentru tratarea astmului, hipertensiunii, inflamațiilor, tusei și durerilor de cap. Proprietățile sale terapeutice sunt atribuite efectelor antioxidante și antiinflamatorii. Studii recente arată însă că beneficiile sale pot merge dincolo de susținerea imunității.

Cercetări recente în Japonia

Un studiu realizat de cercetători de la Osaka Metropolitan University sugerează că semințele de chimen negru pot contribui la reducerea colesterolului și la prevenirea obezității.

Participanții care au consumat zilnic 5 grame de pulbere de chimen negru, timp de opt săptămâni, au înregistrat scăderi semnificative ale colesterolului LDL, cunoscut drept colesterol „rău”.

În același timp, nivelul colesterolului HDL, considerat benefic, a crescut. Consumul zilnic a dus și la reducerea colesterolului total.

Analiza compoziției semințelor a evidențiat 23 de acizi grași, majoritatea nesaturați. Aceștia au proprietăți antiinflamatorii și pot contribui la reducerea acumulării de grăsime.

„Acest studiu sugerează clar că semințele de chimen negru pot fi utilizate ca aliment funcțional pentru prevenirea obezității și a bolilor asociate stilului de viață”, a declarat Akiko Kojima-Yuasa, profesor asociat la Graduate School of Human Life and Ecology, Osaka Metropolitan University.

Cum acționează asupra grăsimii corporale

Cercetătorii au analizat structura celulară a pulberii de chimen negru și consideră că aceasta poate inhiba formarea și dezvoltarea celulelor adipoase. Un compus activ cheie este timokinona. Această substanță ar putea bloca procesul de formare a celulelor de grăsime și ar putea susține metabolismul.

Datele sunt susținute și de un studiu publicat în 2021. Acesta a arătat că 45 de femei care au consumat zilnic ulei de chimen negru au pierdut în greutate. Ele au înregistrat reduceri ale masei grase, indicelui de masă corporală și apetitului.

Chimenul negru, sub formă de pulbere sau ulei, este asociat cu reducerea inflamației cronice. Aceasta este considerată un factor de risc pentru boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și anumite forme de cancer.

Specialiștii subliniază însă că datele actuale sunt preliminare. Sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea efectelor pe termen lung. „Sperăm să realizăm studii clinice mai lungi și la scară mai mare pentru a investiga efectele chimenului negru asupra metabolismului”, a adăugat Akiko Kojima-Yuasa. „Suntem deosebit de interesați de impactul său asupra rezistenței la insulină și a markerilor inflamatori.”

Efecte pe termen lung

O linguriță de pulbere de chimen negru pe zi înseamnă aproximativ 25 de kilocalorii. Este o cantitate mică, dar care, integrată într-o alimentație echilibrată, bogată în proteine și alimente neprocesate, poate susține revenirea organismului după excesele de sărbători.

Specialiștii atrag atenția că niciun ingredient nu este miraculos. Efectele apar atunci când aceste alimente sunt parte dintr-un stil de viață echilibrat, cu mese regulate, mișcare și odihnă.

După mesele bogate în carbohidrați și zahăr, organismul are nevoie de resetare. Uneori, aceasta începe cu ajustări simple, dar bine documentate științific.