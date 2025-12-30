Dacă te numeri printre adulții care suferă de hipertensiune arterială, este foarte posibil să împarți mental alimentele și băuturile în două categorii: cele „bune” pentru tensiune și cele pe care știi că ar trebui să le consumi cât mai rar, notează publicația Parade.

Fructele de pădure, ceaiul verde sau nucile sunt adesea considerate benefice pentru tensiunea arterială. În schimb, băuturile carbogazoase, dulciurile bogate în zahăr și carnea grasă ajung pe lista produselor de evitat sau de consumat ocazional. Adoptarea unei diete sănătoase pentru inimă poate necesita un efort conștient la început, însă, în timp, devine un obicei firesc, iar alegerile alimentare nu mai presupun atât de multă analiză.

Chiar și așa, pot exista momente de confuzie. De exemplu, există multă dezinformare legată de consumul de ouă în cazul persoanelor cu hipertensiune. Alcoolul este un alt subiect controversat. Poate ai auzit că vinul roșu este benefic pentru sănătatea inimii. Dar ce se întâmplă cu celelalte băuturi alcoolice?

Pentru a clarifica aceste aspecte, cardiologi au explicat exact cum influențează alcoolul tensiunea arterială, inclusiv mult lăudatul vin roșu.

Cum influențează alcoolul tensiunea arterială

Potrivit dr. Mark Houston, cardiolog și director al Hypertension Institute din Nashville, Tennessee, alcoolul crește tensiunea arterială la scurt timp după consum.

Dr. Gary McGowan, medic și nutriționist specializat în cardiologie preventivă la Triage Method, în Irlanda, confirmă acest lucru. „Când consumăm alcool, acesta declanșează răspunsul de stres al organismului, de tip «luptă sau fugi». Acest lucru duce la creșterea ritmului cardiac și la îngustarea vaselor de sânge, ceea ce determină creșterea tensiunii arteriale”.

Efectele nu sunt doar pe termen scurt. Ambii specialiști atrag atenția că, atunci când alcoolul este consumat regulat, tensiunea arterială crește și pe termen lung. „Consumul frecvent de alcool poate duce la menținerea unor valori ridicate ale tensiunii. Observăm o contractare a vaselor de sânge din cauza răspunsului de stres și a leziunilor pe care alcoolul le provoacă, dar și retenție de lichide și sodiu. Este ca și cum ai adăuga mai multă apă într-un sistem de conducte închis. Presiunea din interior crește”, explică Dr. McGowan.

Cercetările științifice susțin aceste afirmații. Șapte studii, care au inclus peste 19.000 de participanți, au arătat că persoanele care consumă alcool zilnic au valori mai mari ale tensiunii arteriale comparativ cu cele care nu beau alcool.

Un alt mecanism prin care alcoolul contribuie la creșterea tensiunii, pe termen lung, este acumularea de grăsime viscerală în jurul organelor abdominale. „Acest tip de grăsime favorizează inflamația și contribuie la creșterea tensiunii arteriale”, spune Dr. McGowan. Studiile arată că inclusiv consumul moderat de alcool poate duce la creșterea cantității de grăsime viscerală.

Este vinul roșu bun pentru tensiunea arterială?

Mulți oameni acceptă mai ușor ideea că berea sau băuturile spirtoase cresc tensiunea arterială, însă vinul roșu este adesea perceput ca fiind benefic pentru inimă. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Dr. Houston subliniază că toate formele de alcool influențează tensiunea arterială în același mod, inclusiv vinul roșu.

Deși vinul roșu conține compuși cu potențial benefic pentru sănătatea inimii, precum resveratrolul, un antioxidant puternic, medicul explică faptul că efectele negative ale alcoolului depășesc aceste beneficii. El atrage atenția că vinul roșu nu este, de fapt, bun pentru sănătatea inimii și recomandă obținerea resveratrolului din surse precum strugurii roșii.

Dr. McGowan întărește ideea că toate băuturile alcoolice au același impact asupra tensiunii arteriale. „Etanolul este ingredientul activ din alcool care contribuie la aceste efecte. Se regăsește în toate băuturile alcoolice”.

El mai precizează că băuturile alcoolice cu un conținut caloric ridicat pot influența tensiunea arterială și indirect, prin creșterea în greutate. „Dar alcoolul din băutură este principalul factor care crește tensiunea arterială. Totul ține, în esență, de cât de mult bea cineva și de cât de des”, spune medicul.

Pentru cei care obișnuiesc să se relaxeze cu un pahar de alcool sau să consume mai mult în contexte sociale, aceste concluzii pot fi descurajante. Există, totuși, o modalitate sigură de a consuma alcool fără a afecta tensiunea arterială? Dr. Houston afirmă că, din păcate, nu prea. Pe scurt, alcoolul nu este benefic pentru sănătatea inimii.

Dr. McGowan este de aceeași părere. „În mare parte, cu cât mai puțin, cu atât mai bine”. Dacă totuși alegi să consumi alcool, el recomandă respectarea ghidurilor Asociației Americane a Inimii: cel mult o băutură pe zi pentru femei și cel mult două băuturi pe zi pentru bărbați.

Când vine vorba despre alcool și tensiune arterială, regula este simplă: cu cât consumi mai puțin, cu atât este mai bine pentru sănătatea ta. Alcoolul ar trebui rezervat ocaziilor speciale, iar în restul timpului, opțiunile fără alcool sunt alegerea recomandată de medici.