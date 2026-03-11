11 mart. 2026, Articole / Reportaje
Caviar, trufe și mii de sticle de șampanie: meniul spectaculos pregătit pentru pentru elita de la Hollywood la petrecerea „Balul guvernatorilor”/ Cina are loc după gala Premiilor Oscar
FOTO: oscar.com

Treizeci de kilograme de caviar, 100 de kilograme de cotlete de porc, zeci de kilograme de trufe, somon afumat şi pui. Acestea sunt ingredientele necesare pentru a satisface papilele gustative ale elitei de la Hollywood la ceremonia de decernare a Oscarurilor, transmite Agerpres. 

Cea de-a 98-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică şi, ca în fiecare an, va fi urmată de „Balul guvernatorilor”, petrecerea la care laureaţii îşi savurează şampania, iar cei care nu au câştigat îşi îneacă dezamăgirea în cocktailuri rafinate.

Chef Wolfgang Puck, care se ocupă de acest eveniment de 32 de ani, are în plan pentru această ediţie „mari clasici”, precum tartă cu pui, dar şi câteva noutăţi, printre care un bufet generos de sushi a la carte.

„Pregătim aproximativ 25.000 de farfurii” pentru seara respectivă, a explicat el, în timpul prezentării meniului în faţa presei. „Se poate mânca mâncare japoneză, austriacă, se poate mânca întotdeauna cea mai bună friptură”, a declarat specialistul flambând un antricot suculent de porc. Desigur, vedetele pot mânca şi vegan. Scopul rămâne acela de a satisface toate gusturile, după cum a garantat Wolfgang Puck.

Provocarea vine atunci când publicul serii este format din vedete care iau pastile pentru slăbit pentru a-şi menţine silueta. Acestea pot lua medicamentul „în loc de spanac”, „alături de carnea de vită Miyazaki „, a glumit bucătarul-şef.

Seara va include, de asemenea, mii de sticle de vin, şampanie, sake şi tequila. De asemenea, anul acesta, vedetele vor putea degusta cocktailuri inspirate din cultura mexicană şi italiană. Iar la desert, vor fi oferite tradiţionalele Oscaruri din ciocolată, un premiu de consolare pentru toţi cei care nu vor câştiga la ceremonie.

„Este atât de dificil să câştigi un Oscar”, a declarat chef Garry Larduinat. „Prin urmare, să ai unul din ciocolată şi să-l duci acasă este ceva foarte special. Şi este singurul loc unde poţi să ai unul”, a adăugat el.

