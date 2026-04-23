După o masă copioasă, în care ai mâncat mai mult decât trebuie sau ai consumat multe preparate care îngreunează digestia, precum maioneză, friptură, tocături, iar la final, probabil ai avut și un desert, este posibil să te gândești că un ceai te-ar ajuta. Dr. Mirel Mogoș, medic specialist medicină de familie, explică, pentru G4Food, de ce acest remediu nu funcționează întodeauna.

„Nu există detoxifiere cu ceai! Rinichii și ficatul tău se ocupă de asta”

“Ceaiurile potrivite pot fi, uneori, de ajutor pentru digestie, dar nu te lăsa amăgit, crezând că faci . Termenul de este o invenție de marketing, indiferent că vorbim despre anumite ceaiuri, suplimente etc. Corpul uman se detoxifică excelent singur, prin ficat și rinichi”, afirmă dr. Mogoș.

După ce ai mâncat mult, un ceai poate agrava refluxul

De asemenea, dr. Mogoș spune că este inutil să te amăgești cu ideea că ceaiurile te-ar putea ajuta să digeri mai ușor grăsimile.

„Acest rol îl au, în organism, lipazele pancreatice. Corpul nostru știe să se descurce singur. La fel și dacă ai arsuri la stomac (pirozis). Senzațiile de arsură sunt cauzate de refluxul acid. Este aberant să torni 500 ml de lichid (una-două căni de ceai) într-un stomac deja foarte plin de alimente, mai ales alimente greu digerabile, pentru că va crește presiunea intragastrică și acest lucru va agrava mecanic refluxul, indiferent de ce plantă ai pus în apă”, explică medicul.

Dacă ai o gastrită ușoară, un ceai de mușețel poate ajuta

În cazul în care suferiți de o gastrită ușoară, un ceai de mușețel poate fi benefic, dar nu în cantități mari și, mai ales, nu după o masa copioasă.

„Mușețelul – Matricaria chamomilla – conține apigenină și bisabolol, substanțe care au un ușor efect antiinflamator și spasmolitic, deci poate calma simptomele unei gastrite ușoare”, afirmă dr. Mirel Mogoș.

Balonarea și gazele, calmate cu ceai de mentă sau fenicul

Dacă vrei să-ți mai relaxezi stomacul, să mai reduci balonarea și a gazele, două căni de infuzie de mentă pe zi te pot ajuta. De asemenea, același efect îl are și ceaiul de fenicul, dar nu bea mai mult de două căni pe zi, pentru că nu are sens să te “umfli” cu ceai.

Sfaturi practice după excese culinare

„În principiu, după ce ai mâncat mai mult, ideal este să temperezi treptat lucrurile și să treci la un meniu bazat pe alimente mai ușor digerabile, precum supe, salate, iaurt, fructe și legume. De asemenea, ai grijă să te hidratezi, dar nu în exces, cu una-două căni de ceai pe zi, cu apă simplă sau cu apă cu lămâie. Și, nu în ultimul rând, după ce mănânci nu te așeza pe canapea, la televizor, ci ieși și fă plimbări scurte, pentru că îți vor stimula digestia”, recomandă dr. Mogoș.