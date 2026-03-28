Atunci când evaluăm cele mai populare produse fermentate, experții în nutriție înclină balanța clar în favoarea kefirului și a iaurtului. Motivele sunt legate de rigoarea științifică: ambele produse, fie că vorbim despre variantele lactate sau cele vegetale, au beneficii bine documentate și procese de producție mult mai bine standardizate față de alte alternative, scrie La Vanguardia.

De ce kombucha nu este prima opțiune

Deși extrem de populară, kombucha prezintă câteva dezavantaje care o plasează pe locul secund în topul preferințelor nutriționiștilor.

Compoziția sa variază enorm de la un producător la altul, fiind un produs mult mai eterogen.

Rezultat natural al fermentației, alcoolul prezent (chiar și în cantități mici) poate interfera negativ cu procesele digestive.

Fiind la bază o infuzie de ceai, consumul ei în timpul mesei poate bloca absorbția fierului în organism.

Cât de des se consumă kombucha

De aceea kombucha trebuie consumată doar ocazional, ca înlocuitor sănătos pentru băuturile răcoritoare carbogazoase, și nu ca substitut pentru apă la masă sau pe durata zilei.

Ce tip de fermentate ar trebui să consumi

Pentru a beneficia cu adevărat de probiotice, este esențial să respectăm câteva principii de bază, între ele „fără zahăr”.

Alegeți întotdeauna variantele naturale. Zahărul adăugat nu doar că anulează beneficiile, dar facilitează proliferarea unor tulpini bacteriene dăunătoare în intestin.

Rezolvă fermentatele problemele digestive?

Alimentele fermentate nu sunt „magice”. Ele funcționează doar în cadrul unei diete echilibrate.

Nu poți compensa o alimentație haotică doar consumând un iaurt sau un pahar de kefir.

Sănătatea digestivă se construiește, în primul rând, prin consumul constant de fibre: fructe, legume, verdețuri, cereale integrale și leguminoase.

În concluzie, deși kefirul și iaurtul sunt aliați de preț, aceștia trebuie priviți ca piese dintr-un puzzle mai mare al stilului de viață sănătos, și nu ca soluții miraculoase de sine stătătoare.