Două idei de mic dejun cu efect antiinflamator / E gata în 15 minute, sunt rețete simple, cu ingrediente care te energizează

Inflamația cronică afectează tot mai multe persoane. Poate provoca dureri articulare, probleme digestive și crește riscul bolilor de inimă. Una dintre cauze este alimentația dezechilibrată, indică eatingwell.com. Vestea bună este că anumite alimente au efect antiinflamator.

Specialiștii recomandă să începem ziua cu preparate simple, bogate în nutrienți antiinflamatori. Nu este nevoie de mult timp. Cele două rețete de mai jos se pregătesc în mai puțin de 15 minute. Conțin ingrediente precum kale, năut, avocado și ulei de măsline.

Toast cu năut și kale

Ingrediente

1 lingură ulei de măsline extravirgin

8 căni de kale tocat

2 căței de usturoi tocați mărunt

1 cană năut fiert, fără sare

Un vârf de cuțit de piper

2 felii de pâine integrală, prăjite

½ cană brânză feta sfărâmată

Mod de preparare

Se încălzește uleiul într-o tigaie mare, la foc mediu. Se adaugă kale și usturoiul. Se gătesc 4 minute, amestecând ocazional, până când frunzele se înmoaie. Se adaugă năutul, sarea și piperul. Se amestecă bine.

Amestecul se împarte în mod egal peste cele două felii de pâine. Se presară brânza feta deasupra. Preparatul este gata de servit. Este consistent, bogat în fibre și grăsimi sănătoase.

Omletă cu avocado și kale

Această omletă este bogată în proteine și fibre. Kale oferă sațietate, iar avocado aduce grăsimi bune pentru inimă.

Ingrediente

2 ouă mari

1 linguriță lapte degresat

Un praf de sare

2 lingurițe ulei de măsline extravirgin, împărțite

1 cană kale tocat

1 lingură suc de lime

1 lingură coriandru proaspăt tocat

1 linguriță semințe de floarea-soarelui nesărate

Un vârf de cuțit fulgi de ardei iute

Un vârf de sare

¼ avocado, feliat

Mod de preparare

Se bat ouăle cu laptele și sarea într-un bol mic. Se încinge 1 linguriță de ulei într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu. Se toarnă amestecul de ouă. Se gătește 1-2 minute, până când marginile se întăresc, iar mijlocul rămâne ușor moale. Se întoarce omleta și se mai lasă 30 de secunde. Se scoate pe o farfurie.

Separat, se amestecă kale cu restul de ulei, sucul de lime, coriandrul, semințele de floarea-soarelui, fulgii de ardei și sarea. Această salată se pune peste omletă. Se adaugă feliile de avocado.

Ambele rețete pot fi preparate rapid, fără ingrediente costisitoare. Uleiul de măsline, legumele verzi și leguminoasele oferă antioxidanți și nutrienți care reduc inflamația. În plus, aceste mese oferă energie și susțin sănătatea inimii.