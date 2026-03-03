Gătitul împreună triplează starea de bucurie, dar și mai mult crește starea noastră de bine atunci când combinăm mâncarea de casă, compania celorlalți în absența dispozitivelor electronice. Două studii complementare arată că socializarea este esențială în obiceiurile culinare și explică modul în care ecranele au modificat relația noastră cu mâncarea.

Sub titlul „Știința a ceea ce se fierbe în bucătărie”, proiectul este rodul a două cercetări realizate simultan în 2025, conduse de Societatea Spaniolă de Neurologie (SEN), Universitatea Rey Juan Carlos (URJC), Centrul de Cercetare Biomedicală în Rețea (CIBEROBN) și IKEA, scrie EFE Salud.

Compania celor dragi: principalul factor al stării de bine

Conform cercetării „Identificarea emoțiilor în obiceiurile culinare cu IA și echipamente biometrice”, prezența umană este factorul care stimulează cel mai mult starea de bine, depășind cu mult orice dispozitiv digital.

Bucuria crește cu 232%: Gătitul alături de alte persoane triplează fericirea resimțită de creier în comparație cu gătitul de unul singur.

Reducerea sentimentului de respingere: Mâncatul în companie scade sentimentul de „respingere” sau izolare cu 23,5%. Masa nu mai este văzută ca o sarcină funcțională, ci devine o experiență pozitivă.

Beneficii fizice: Compania umană îmbunătățește absorbția nutrienților (deoarece mâncăm mai puțin grăbiți) și reduce riscul de obezitate prin facilitarea sațietății conștiente.

- articolul continuă mai jos -

Efectele negative ale dispozitivelor electronice

Studiul subliniază un contrast izbitor între stimulii umani și cei digitali. Deși telefoanele nu provoacă tristețe directă, ele au un efect de „aplatizare” a emoțiilor:

Scăderea bucuriei: Utilizarea mobilului în timpul mesei reduce bucuria cu 32%.

Stres și fragmentare: Ecranele fragmentează atenția, cresc nivelul de stres și deteriorează percepția senzorială a alimentelor (nu mai simțim gustul la fel de intens).

Mâncarea procesată: Interesant este că biometria a detectat o „ușoară reacție de teamă” sau neîncredere (+1,56 puncte) în fața alimentelor ultra-procesate, din cauza lipsei de control asupra originii produsului.

Doar 2% dintre noi mănâncăm fără ecrane

Datele privind digitalizarea la masă sunt de-a dreptul frapante:

98% dintre oameni mănâncă în fața unui ecran , ceea ce a dus la slăbirea caracterului social al meselor.

Adolescenții și persoanele cu profiluri clinice petrec de două ori mai mult timp în fața ecranelor decât restul populației. Ei mănâncă singuri de 7 ori mai des în timpul săptămânii și de 18 ori mai des în weekend.

Iluzia conexiunii: Rețelele sociale creează o iluzie de conectare care, în practică, adâncește singurătatea și influențează negativ odihna și somnul.

„Să mănânci în compania cuiva și fără ecrane nu este o viziune idealizată a trecutului, ci o practică susținută de dovezi științifice pentru sănătatea fizică și mentală”, concluzionează Fernando Fernández-Aranda, coordonatorul studiului.

Așa că, data viitoare când te așezi la masă, încearcă să lași telefonul în altă cameră și să închizi televizorul. Nu doar că te vei bucura mai mult de gustul mâncării, dar creierul tău îți va mulțumi pentru acea pauză de 20 de minute de la fluxul de informații cu care îl bombardezi zilnic.