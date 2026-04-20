Bonul mediu la restaurant a scăzut cu aproximativ 13% în 2025, iar jumătate dintre consumatori spun că ies mai rar în oraș. În acest context, antreprenorii din HoReCa caută soluții pentru a-și controla mai bine costurile și a-și crește profitabilitatea, potrivit unui comunicat de presă Hospitality Culture Institute.

Antreprenorii și echipele de top management din HoReCa se confruntă cu o schimbare clară de comportament din partea clienților: aceștia vin mai rar, cheltuie mai puțin și sunt mai selectivi în raport cu experiența oferită.

Datele din piață arată că 50% dintre consumatori declară că merg mai rar la restaurant, în timp ce valoarea medie a bonului a scăzut cu aproximativ 13%. În plus, 37% dintre respondenți renunță la băuturi, iar 40% nu mai comandă desert.

În acest context, se deschid înscrierile pentru cea de-a 17-a ediție a programului F&B Business Accelerator, un program intensiv dedicat businessurilor care își propun mai mult control asupra costurilor și profitabilității.

„În ultima perioadă, comportamentul consumatorilor s-a schimbat vizibil. Datele noastre arată că 50% dintre români ies mai rar la restaurant, iar valoarea medie a bonului a scăzut cu aproximativ 13%. În același timp, clienții devin mai selectivi, renunță la produse suplimentare și penalizează rapid experiențele care nu justifică prețul. În acest context, presiunea pe profitabilitate crește, iar diferența nu mai este făcută doar de volum, ci de eficiența operațională și calitatea deciziilor de business. Programul se adresează antreprenorilor care vor să înțeleagă exact unde pierd bani și cum pot remedia situația”, a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

Programul, structurat în trei etape

Programul este dedicat restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor, pensiunilor și pub-urilor care au nevoie de mai mult control asupra costurilor și profitabilității. Acesta se adresează atât businessurilor aflate la început, cât și celor care se confruntă cu stagnare și caută o nouă direcție de creștere.

Structura programului include trei etape:

– Faza 1: Acceleration (8–10 mai, București) – trei zile de lucru intensiv pe zonele esențiale ale unui business HoReCa: leadership, P&L, controlul costurilor, supply chain, ingineria meniului, experiența clientului, delivery, reputație și scalare

– Faza 2: Consolidation (13–20 mai, online) – workshopuri aplicate, în care participanții aprofundează conceptele și le transformă în acțiuni concrete

– Faza 3: Validation (25–27 mai, Poiana Brașov) – participare la F&B Innovation Camp, cu acces la insight-uri din industrie, networking și oportunități de validare

Acces la mentorat și ecosistem de business

Participarea la program presupune integrarea într-un ecosistem construit pentru dezvoltarea businessurilor din HoReCa. Antreprenorii selectați beneficiază de mentorat aplicat, sesiuni de lucru, expunere și conexiuni prin participarea la F&B Innovation Camp, oportunități de conectare cu investitori prin Food Angels Hub și acces la o comunitate de alumni activi în industrie.

Programul reunește antreprenori și specialiști implicați în dezvoltarea unor businessuri relevante din HoReCa, printre care:

– Daniel Mischie – CEO City Grill Grup

– Mihai Panfil – fondator Origo

– Ioana Petrescu – General Manager Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest

– Raluca Voicu – cofondatoare Franchwise

– Florian Bucă – CEO Freya POS

– Florin Maxim – cofondator Food Angels Hub

– Daniela Petrescu – F&B Manager Mița Biciclista

– Mihai Toader – owner & chef Soro lume

– Mugurel Stan – fondator Big Life Project & Strategy Consultant Banca Națională a României

Pierderile „invizibile” din HoReCa

„În majoritatea businessurilor HoReCa, pierderile nu apar într-un singur loc, ci în zeci de decizii mici: în meniu, în achiziții, în politica de preț sau în modul în care este construită experiența. Problema este că, de cele mai multe ori, aceste pierderi nu sunt vizibile. F&B Business Accelerator este construit tocmai pentru a le face vizibile și pentru a ajuta antreprenorii să intervină rapid acolo unde contează cu adevărat”, a declarat Robert Agarici, Program Director.

Înscrieri până pe 3 mai

Înscrierile sunt deschise până pe 3 mai, iar dintre aplicanți vor fi selectați maximum 12 antreprenori care vor lucra alături de mentorii programului.

Programul este dezvoltat de Hospitality Culture Institute, platformă europeană de cercetare și leadership care analizează modul în care cultura gastronomică și ospitalitatea influențează comportamentul consumatorilor și valoarea economică.