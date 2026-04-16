Medicul stomatolog Fadi Cherry a fost prezent în emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de către nutriținista Tania Fântână. Aici a vorbit despre importanța alimentației în sănătatea dinților, asta pe lângă importanța igienei orale.

„Importanța alimentației, să zic așa, este direct proporțională cu importanța igienei. Ceea ce facem noi prin periaje sau spălatul pe dinți este, practic, să îndepărtăm ceea ce am acumulat de-a lungul zilei. În schimb, alimentația determină ce se întâmplă în acele ore și în acel timp în care noi nu putem să ne spălăm pe dinți. Sigur, există alimente care favorizează sau afectează mai mult sau mai puțin smalțul dentar”, a explicat el.

Practic, dinții sunt parte din corpul nostru, ca orice alt organ, astfel că ceea ce mâncăm îi afectează direct. Însă unele alimente, mai mult decât altele.

Alimentele acide, la fel de dăunătoare ca și zahărul

„Alimentele care ar putea afecta sănătatea smalțului și a dinților ar putea fi, de exemplu, alimentele care sunt acide. Practic, scăldăm smalțul într-un mediu acid, iar acest lucru face să-i scadă rezistența în timp și să apară diferite sensibilități sau afecțiuni la nivelul smalțului”, a mai explicat el.

Alte alimente, însă, pot fi de ajutor. „Alte alimente, care pot să zic că ar veni în ajutorul smalțului sunt, de exemplu, legumele crude, care au un rol de – să zic așa – o curățare mecanică. Pe lângă asta, crește fluxul salivar, secreția fluxului salivar, pentru a scădea acel nivel de de acid la nivelul cavității orale”, a mai arătat medicul.

Astfel, persoanele care au o preferință pentru gustul dulce sau acru, ar putea fi mai predispuse să aibă probleme de sănătate dentară. „Cu siguranță, persoanele care se consumă mai des alimente acide, o să vadă în timp apariția unor carii mai frecvente, lucru la care ei trebuie să aibă grijă. Și nu neapărat așa cum am spus prin periaj. Sunt trei aspecte care contează destul de mult în ceea ce privește aceste alimente cantitatea, calitate alimentelor și foarte foarte important, frecvența cu care le consumăm”, a mai menționat medicul, sugerând că alimentele acide sau dulci ar trebui consumate mai rar.