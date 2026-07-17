O dietă inspirată din alimentația tradițională mediteraneană ar putea ajuta organismul să producă mai mult GLP-1, hormonul care reduce pofta de mâncare și contribuie la controlul glicemiei. Potrivit unui nou studiu, acest tip de alimentație nu doar că favorizează pierderea grăsimii corporale, ci ar putea susține și o îmbătrânire mai sănătoasă, arată NYPost.

GLP-1 (glucagon-like peptide-1) este hormonul pe care îl imită medicamente precum Ozempic sau Wegovy. Acesta încetinește golirea stomacului, crește senzația de sațietate și ajută la reglarea nivelului zahărului din sânge. Cercetătorii încearcă însă să afle dacă producția naturală a acestui hormon poate fi stimulată și prin alimentație.

Ce presupune „dieta longevității”

Dieta analizată în studiu este bogată în carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase, dar conține cantități mai reduse de aminoacizi și proteine de origine animală. Modelul alimentar este asemănător dietei mediteraneene. Include în principal legume, leguminoase, cereale integrale, fructe și grăsimi sănătoase, cu un consum moderat de produse animale. Cercetătorii au analizat și rolul metioninei, un aminoacid esențial care se găsește în alimente precum ouăle, nucile și semințele. Deși aportul total de aminoacizi este mai redus în această dietă, metionina rămâne prezentă. Iar autorii studiului spun că aceasta ar putea contribui la menținerea masei musculare și la reducerea fragilității odată cu înaintarea în vârstă.

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În experimentele realizate pe șoareci, dieta longevității a fost comparată cu dieta occidentală și cu dieta ketogenică. Animalele hrănite conform noului regim au avut o reducere mai mare a masei de grăsime și o stare metabolică mai bună. Totodată, cercetătorii au observat creșterea nivelurilor de GLP-1 și ale hormonului FGF21, implicat în reglarea metabolismului, sensibilității la insulină și arderii grăsimilor.

Date obținute din studiile pe oameni

Pe lângă experimentele de laborator, autorii au analizat informații provenite de la peste 200.000 de persoane. Analiza a arătat că participanții cu un aport mai redus de aminoacizi, în special cei proveniți din surse vegetale, au prezentat rezultate mai bune în ceea ce privește îmbătrânirea sănătoasă și sănătatea metabolică.

Cercetătorii subliniază însă că aceste rezultate reprezintă o asociere și nu demonstrează că dieta este singura cauză a beneficiilor observate.

Autorii studiului consideră că stimularea naturală a producției de GLP-1 prin alimentație ar putea deveni o strategie complementară pentru controlul greutății și sănătății metabolice. Totuși, ei nu susțin că dieta poate înlocui medicamentele prescrise persoanelor cu obezitate sau diabet.

Medicamentele pe bază de GLP-1 rămân tratamente eficiente pentru pacienții care au indicație medicală, însă pot provoca efecte adverse, precum greață, vărsături, constipație, diaree sau pierderea masei musculare. De aceea, specialiștii spun că alimentația și stilul de viață sănătos rămân baza prevenirii și tratării excesului ponderal.

Cercetătorii atrag atenția că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a confirma dacă efectele observate în experimentele pe animale se reproduc în aceeași măsură și la oameni. Până atunci, dieta mediteraneană și un stil de viață echilibrat rămân printre cele mai bine susținute științific recomandări pentru sănătatea metabolică și longevitate.