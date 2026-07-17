Piața mondială a uleiului de măsline pare să intre într-o perioadă de stabilizare, după doi ani marcați de scumpiri fără precedent și de recolte afectate de secetă și temperaturi extreme. Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, Deoleo, apreciază că volatilitatea care a dominat piața în perioada 2022-2024 a fost depășită, iar noul sezon agricol oferă perspective mult mai bune.

Compania, care deține mărci cunoscute precum Bertolli și Carbonell, spune că evoluția favorabilă a vremii, în special în Spania, cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, creează premisele unei recolte consistente și ale unui echilibru între cerere și ofertă, relatează CNBC.

Recolta mai bună reduce presiunea asupra prețurilor

Potrivit directorului general al Deoleo, Cristóbal Valdés, precipitațiile din ultimele luni au îmbunătățit perspectivele pentru sezonul agricol următor. O ofertă mai mare de ulei de măsline înseamnă mai puțină presiune asupra prețurilor și o piață mai predictibilă atât pentru producători și comercianți, cât și pentru consumatori.

Reprezentanții companiei consideră că perioada dificilă traversată de industrie în ultimii ani a fost una excepțională și că piața începe să revină treptat la un echilibru.

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Stabilizarea prețurilor este așteptată să contribuie și la relansarea consumului. În ultimii doi ani, scumpirile au determinat multe gospodării să reducă achizițiile de ulei de măsline sau să îl înlocuiască cu alte uleiuri vegetale mai ieftine. O eventuală scădere a prețurilor la raft ar putea încuraja revenirea consumatorilor către acest produs.

Cum s-a ajuns la scumpirile record

Între 2022 și 2024, sectorul oleicol european a traversat una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Seceta severă și valurile repetate de căldură din sudul Europei, în special din Spania, au redus puternic producția de măsline și au provocat un dezechilibru între cerere și ofertă. Consecința a fost o explozie a prețurilor.

În ianuarie 2024, prețul angro al uleiului de măsline extravirgin în Spania a atins aproximativ 9,3 euro pe kilogram, un nivel record care s-a reflectat rapid și în prețurile plătite de consumatori.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, situația s-a schimbat considerabil în ultimele luni.

Prețul a coborât considerabil

Prețul angro al uleiului de măsline extravirgin în Spania este în prezent de aproximativ 3,9 euro pe kilogram, continuând tendința de scădere începută la începutul acestui an. Această evoluție este pusă pe seama perspectivelor mai bune privind recolta și a creșterii disponibilității produsului pe piață. Chiar dacă industria privește cu optimism noul sezon, specialiștii avertizează că piața uleiului de măsline rămâne vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice. Seceta, lipsa apei, temperaturile extreme, precum și atacurile dăunătorilor și bolilor pot afecta în continuare producția și pot provoca noi fluctuații ale prețurilor.

În acest context, evoluția recoltelor din Spania va continua să fie decisivă pentru întreaga piață mondială, alături de producțiile din Italia și Grecia, celelalte mari state producătoare de ulei de măsline.

Dacă actualele condiții meteorologice favorabile se vor menține, consumatorii ar putea beneficia în perioada următoare de o piață mai echilibrată și de prețuri mai stabile, după una dintre cele mai dificile perioade traversate de industria uleiului de măsline din ultimii ani.