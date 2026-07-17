Gramma Wines finalizarea cel mai amplu proiect de investiții din istoria companiei, în valoare de aproximativ un milion de euro, anunță compania într-un comunicat remis G4Food.ro. Prin această dezvoltare, crama își extinde activitatea dincolo de producția de vin și devine una dintre cele mai complexe destinații private dedicate experiențelor în jurul vinului din regiunea Moldovei.

Crama din Vișan deschide astfel un nou capitol în dezvoltarea sa, combinând într-un spațiu modern producția de vin premium cu degustări, evenimente corporate, nunți, botezuri și experiențe dedicate publicului, în special celor peste 500.000 de locuitori din zona metropolitană a Iașului.

Gramma Wines este, totodată, singura podgorie urbană din România, situată la doar 7,5 kilometri de Palatul Culturii din Iași și de centrul orașului.

Această etapă de dezvoltare include modernizarea spațiilor de producție, amenajarea unei noi zone dedicate vizitatorilor și integrarea unor echipamente de vinificație utilizate de unele dintre cele mai apreciate domenii viticole europene. Iar investiția a avut două surse principale de finanțare.

Pentru clădire compania a contractat un credit bancar de investiții pe o perioadă de 7 ani, în timp ce pentru partea de dotări și utilaje a accesat un proiect european derulat prin APIA, măsura ISV.

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„În ultimii ani am înțeles că oamenii caută mai mult decât un vin bun. Vor locuri autentice, experiențe care îi apropie de povestea din spatele fiecărei sticle și momente pe care să le împărtășească. Din această convingere s-a născut noul Gramma Wines. Nu am construit doar o cramă modernă, ci un loc în care vinul, gastronomia, natura și oamenii se întâlnesc firesc”, a declarat Marian Olteanu, fondator Gramma Wines.

O cramă ca o destinație, unde vinul e descoperit prin experiențe

​​Gramma Wines e situată în satul Vișan, la doar câteva minute de Iași, și oferă peste 430 mp de spații dedicate experiențelor și evenimentelor.

Noul centru include o sală premium de 216 mp, destinată degustărilor și evenimentelor private sau corporate, completată de două pergole bioclimatice. Una are 72 mp cu o capacitate de până la 60 persoane, iar a doua are 144 mp cu capacitate de până la 120 persoane.

Proiectul a inclus achiziția a două vase ceramice de câte 3.000 litri, două recipiente tronconice din lemn pentru fermentare și 30 de baricuri noi din stejar francez. Aceste echipamente permit stiluri diferite de vinificație și devin parte din experiența oferită vizitatorilor.

Per total, ansamblul permite organizarea de degustări ghidate, tururi ale cramei, experiențe gastronomice, evenimente corporate, team building-uri, conferințe, lansări de produse, aniversări, nunți, botezuri, ședințe foto și evenimente culturale.

Mai mult, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate, degustări comparative și experiențe care evidențiază influența inoxului, ceramicii, lemnului și baricurilor asupra vinului.

„Credem că viitorul unei crame înseamnă mai mult decât producția de vin. Înseamnă oameni, experiențe și emoții. Ne dorim ca fiecare vizitator să plece de la Gramma cu o poveste, nu doar cu o sticlă de vin”, a declarat Marian Olteanu, fondator Gramma Wines.

Gramma Wines în cifre

Investiție totală: aproximativ 1.000.000 euro (credit bancar + fonduri europene)

Vișan, județul Iași, la aproximativ 10 minute de centrul municipiului (7,5 kilometri de Palatul Culturii)

Suprafață desfășurată: 884 mp

Peste 430 mp dedicați experiențelor și evenimentelor

Sală evenimente: 216 mp

Pergole bioclimatice: 72 mp (60 persoane) și 144 mp (120 persoane)

2 vase ceramice a câte000 litri

2 recipiente tronconice din lemn

30 baricuri noi din stejar francez

Capacitate anuală de producție: aproximativ 100.000 litri

Gramma Wines este o cramă independentă din Vișan, județul Iași, recunoscută pentru vinurile sale premium și pentru abordarea modernă a vinificației. Prin noua investiție, compania își extinde activitatea către enoturism și organizarea de experiențe premium, consolidându-și poziția ca destinație pentru degustări, evenimente private și corporate.