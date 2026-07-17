Regulile privind administrarea plajelor din România încep să fie respectate de marea majoritate a comercianților. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a efectuat vineri o vizită de lucru pe teren pentru a verifica situația în plin sezon. Concluzia autorităților este una optimistă: numărul construcțiilor ilegale a scăzut semnificativ comparativ cu anii trecuți, deși intensitatea controalelor a crescut, a anunțat Mediafax.

Doar 23 de terase cu probleme, față de peste 100 în anii trecuți

Dacă în sezoanele anterioare inspectorii descopereau frecvent peste 100 de terase care încălcau legea, iar anul trecut aproximativ o treime dintre operatori sfidau regulile, bilanțul actual arată o schimbare majoră de mentalitate.

În urma ultimelor verificări extinse, au fost depistate doar 23 de cazuri de construcții care încalcă legislația pe întregul litoral. Dintre acestea, 6 terase se află în stațiunea Mamaia, iar restul de 17 sunt împrăștiate în alte zone din județul Constanța.

„Este clar că suntem pe un traseu corect și ne bucurăm să vedem acest rezultat în urma controalelor, a comunicării publice și a faptului că am trasat o linie roșie pe plajele din România. Operatorii sunt mult mai atenți în momentul de față.” a declarat Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului

- articolul continuă mai jos -

Ultimatum de 5 zile pentru desființarea construcțiilor ilegale

Toate cele 23 de cazuri problematice au fost deja transmise către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC). Instituția a notificat primăriile locale și operatorii economici vizați, care sunt obligați să își demoleze singuri structurile neconforme.

Măsurile de constrângere vor fi radicale pentru cei care refuză să se supună:

Termen limită: Operatorii au la dispoziție exact 5 zile de la notificarea finală pentru a ridica terasele.

Sancțiunea maximă: Dacă termenul este ignorat, pe lângă amenzi, se va trece direct la rezilierea contractului de închiriere a plajei respective.

Prosoapele au primit spațiu: 80% din plaje respectă legea

Pe lângă scăderea numărului de terase clandestine, vizita pe teren a scos la iveală o altă veste bună pentru turiști: aproximativ 80% din plajele închiriate respectă la milimetru prevederile legale.

Vizual, plajele arată mult mai aerisite și mai curate dintr-un motiv simplu: administratorii au păstrat obligatoriul procent de 30% din suprafața plajei liberă, destinată exclusiv persoanelor care vor să vină cu propriul prosop sau cearșaf, fără a fi obligate să plătească un șezlong.

De asemenea, ministrul a subliniat că s-a constatat o trecere clară către un turism sustenabil, beach-barurile abandonând plasticul în favoarea materialelor ecologice și naturale, precum lemnul și stuful.