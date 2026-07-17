Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat vineri revocarea imediată din funcție a directoarei generale a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), Anna-Maria Dudas. Decizia a fost luată după ce inspectorii au descoperit că aceasta își transformase biroul într-o afacere cu bomboane de ciocolată pe care le vindea pe internet, anunță Mediafax.

Ciocolată și cazare pe bani publici

În cadrul unor verificări inopinate efectuate la sediul CENAFER, situat în incinta Gării de Nord din București, reprezentanții Corpului de Control au rămas consternați de cele găsite. În loc de activități de training și pregătire profesională, oficialii au dat peste matrițe pentru bomboane și ingrediente destinate preparării ciocolatei.

Mai mult decât atât, în interiorul instituției publice fusese amenajat un spațiu de locuit complet echipat, folosit drept rezidență permanentă de către directoare.

Ce este CENAFER?

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) este o instituție strategică aflată în subordinea directă a Ministerului Transporturilor. Rolul său oficial este esențial pentru siguranța pe căile ferate, având ca principale atribuții formarea profesională, calificarea, perfecționarea și instruirea periodică a întregului personal din domeniul feroviar românesc (de la mecanici de locomotivă până la impiegați de mișcare).

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Explicația femeii a fost că sunt „donații pentru biserică”

Pusă în fața faptului împlinit, fosta șefă a instituției a oferit o explicație ridicolă în fața inspectorilor. Anna-Maria Dudas a susținut că laboratorul clandestin de cofetărie nu era folosit în scopuri comerciale sau pentru consum personal, ci că materia primă găsită acolo urma să fie donată ca formă de caritate la o biserică.

În ceea ce privește apartamentul privat din Gara de Nord, aceasta a recunoscut că locuia acolo, însă a pretins că a amenajat spațiul integral din fonduri proprii și că practica utilizării birourilor drept locuință fusese moștenită de la fostele conduceri ale centrului.