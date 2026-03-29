Pe dealurile Drăgășaniului, un nou resort și o cramă și-au făcut apariția pe locul unde, inițial, trebuia să fie doar o mică gospodărie a familiei Ochea. Ceea ce fusese proiectat drept un spațiu intim, unde vinul era doar un liant între prieteni și familie, s-a transformat natural într-o destinație care redefinește ospitalitatea rurală modernă. După doi ani de șantier și o investiție care continuă constant în dezvoltarea locului, Domeniul Valens a fost deschis oficial în mai 2025.

Dacă închizi ochii pentru o secundă, briza ușoară și rândurile de viță de vie te proiectează direct în scenele din filmul Sub soarele Toscanei („Under the Tuscan Sun”). Doar că aici, în județul Vâlcea, colinele au o asprime mai blândă, iar povestea aparține unei familii de antreprenori care a decis să schimbe rigoarea afacerilor din energie pe vitalitatea imprevizibilă a pământului. Valentin Ochea privește spre cele șase hectare ca spre un pariu câștigat. „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu, din dorința de a înțelege procesul și de a crea ceva cu adevărat al nostru”, mărturisește el.

Această transformare stă acum sub supravegherea Denisei Ochea, o tânără de 22 de ani. Studentă la Politehnică, ea aduce viziunea generației Z în turismul enologic, ocupându-se direct de promovarea și gestionarea evenimentelor de pe domeniu. Denisa administrează resortul unde piscina centrală pare să plutească deasupra podgoriei, oferind acea perspectivă proaspătă de care turismul românesc are nevoie. Situat la doar 55 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, locul este o completare firească pentru cei care explorează mănăstirile din nordul Olteniei sau stațiunile balneare din județ.

Drăgășaniul, regiune celebră pentru Crâmpoșie și Negru de Drăgășani

Acum, în lunile de martie și aprilie, liniștea de la Valens este doar o aparență. Pe cele șase hectare, via se trezește la viață, iar munca pe dealuri necesită o atenție sporită. Este perioada tăierilor de primăvară, un proces esențial prin care se elimină coardele uscate pentru a lăsa loc noilor lăstari să rodească. Fiecare butuc este curățat manual, iar resturile vegetale sunt îndepărtate cu grijă, pregătind terenul pentru legatul viței pe sârme. Această etapă de întreținere a solului și a plantei cere brațe pricepute și răbdare, fiind momentul care stabilește echilibrul întregii recolte ce va urma. Pentru o suprafață de această dimensiune, o echipă de oameni robotește săptămâni întregi, legând lăstarii și pregătind terenul pentru primul rod al anului. Este o muncă de uzură, adesea invizibilă pentru turistul care va ciocni un pahar de rosé la vară, dar reprezintă coloana vertebrală a tot ceea ce înseamnă Valens.

Acest efort susține diversitatea care face din această perioadă una atât de bună pentru a explora vinul românesc. Micile afaceri familiale sunt cele mai vulnerabile în fața economiei, dar ele sunt și păstrătoarele tradițiilor. Drăgășaniul, regiune celebră pentru Crâmpoșie și Negru de Drăgășani, găzduiește nume sonore ca Avincis sau Stirbey, iar Valens vine să completeze acest peisaj cu o abordare mult mai intimă. Ceea ce vinde vinul aici este bucuria unirii oamenilor în jurul unei mese. Iar ceea ce se preconizează completează oferta zonei într-un mod armonios. „Lucrăm la extinderea domeniului, care va include noi camere de cazare, o cramă mai mare, o sală de evenimente, o sală de degustări și un mic spa. Toate aceste investiții sunt gândite pentru a construi, în timp, un concept complet”, explică seniorul Ochea.

Cazare, vin și evenimente la domeniul Valens, Drăgășani

Experiența de cazare este una de tip boutique, limitată la doar 14 persoane adulte, ceea ce păstrează atmosfera de refugiu privat. Oaspeții pot alege între trei camere moderne pentru două persoane sau două apartamente spațioase, dotate cu dormitor și living, ideale pentru grupuri de patru. Această structură permite organizarea unor evenimente de o intimitate rară. Fie că este vorba despre o nuntă restrânsă, un botez sau un eveniment corporatist, domeniul pune la dispoziție peste 40 de locuri în interior și tot atâtea pe terasa care domină podgoria.

Inima domeniului rămâne sala de degustare, unde grupurile de minim 4 persoane sunt invitate să descopere aromele de Sauvignon Blanc, Merlot, Tămâioasă Românească, Cabernet Sauvignon și Rosé. “Producem anual aproximativ 15.000 de litri, dintr-o gamă variată de soiuri: Sauvignon Blanc, Rosé, Tămâioasă Românească, Crâmpoșie, Merlot și Cabernet Sauvignon, iar anul acesta vom lansa și un cupaj. Ne dorim ca fiecare vin să fie expresiv, ușor de înțeles și plăcut, reflectând atât caracterul soiului, cât și specificul zonei”, detaliază Denisa Ochea.

Pentru un preț de 100 de lei de persoană, vizitatorii beneficiază de un tur al cramei și de o degustare a patru tipuri de vin, însoțite de aperitive cu brânzeturi de calitate. Pentru cei care aleg să rămână peste noapte în incinta resortului, prețul degustării este de 70 de lei. “Suntem printre cele mai mici crame noi din zonă, dar ne dorim să creștem frumos și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, contribuind în timp la promovarea regiunii”, spune Valentin Ochea.

În pivnița de la Valens, rafturile încep să se umple cu sticle marcate de etichete scrise cu grijă. Pe ruta podgoriilor din Drăgășani, tot mai mulți vizitatori aleg să asocieze masa cu un vin local, preferând adesea producția de aici în locul variantelor internaționale. Publicul caută produse bune și demonstrează dorința de a cheltui pentru o experiență care are în spate un chip și o familie.

Carte poștală de Valens

Dincolo de priveliștile perfecte de carte poștală, Valens propune o întoarcere la ritmul așezat al locului. De la București până pe strada Dealul Viilor din Prundeni sunt aproximativ 215 kilometri, un drum de aproape trei ore care te scoate din zgomotul capitalei. Este înțelept să bei mai întâi o băutură rece lângă piscină, să privești cum soarele coboară peste întreaga podgorie, apoi să te plimbi agale printre butași până la cină. Merită să parcurgi distanța aceasta pentru a vedea cum pariul personal al familiei Ochea s-a transformat într-o destinație care speră să devină un punct de atracție în județ, pentru cei care caută experiențe autentice, legate de vin, natură și relaxare.