Zvonul potrivit căruia Purcari ar fi lansat o ofertă de achiziție pentru LacertA Winery nu este confirmat de conducerea cramei. Din contră, Mircea Matei, CEO LacertA Winery, infirmă categoric această informație și spune că nu există nicio discuție privind vânzarea companiei către grupul Purcari. „Este un zvon pe care îl infirm categoric, nu avem nicio discuție legată de vânzarea cramei LacertA cu grupul Purcari”, a declarat Mircea Matei.

El spune că subiectul a circulat în piață în ultimele săptămâni, însă consideră că este vorba, cel mai probabil, despre o confuzie generată de informațiile legate de tranzacția dintre Purcari și crama Serve. „Am fost întrebat și eu direct, de mai multe persoane din piața vinului în ultimele săptămâni și cred că este un zvon generat de o posibilă confuzie legată de tranzacția dintre Purcari și crama Serve”, a explicat CEO-ul LacertA Winery.

Compania își menține direcția strategică

În acest context, mesajul transmis de conducerea cramei LacertA nu confirmă existența unei oferte și nu vorbește despre un proces de vânzare în curs. În schimb, compania își menține direcția strategică și își concentrează atenția pe dezvoltarea brandului și pe consolidarea poziției în segmentul premium. Potrivit lui Mircea Matei, LacertA își păstrează linia care a consacrat-o pe piața vinului din România.

„Crama LacertA continuă să își păstreze strategia inițială, de a oferi consumatorilor vinuri premium, de cea mai bună calitate, monovarietale sau cupaje, cu un focus pe vinurile roșii corpolente, complexe și elegante, cu un potențial foarte bun de învechire în sticlă”, spune acesta.

Crama cultivă 12 soiuri diferite de struguri, iar acest lucru îi permite să vină în piață cu o ofertă variată, sub cele două branduri ale sale, LacertA și Cameleon. „Cele 12 soiuri diferite de struguri pe care le cultivăm ne permit să oferim iubitorilor de vin din România, sub cele două branduri ale noastre – LacertA și Cameleon –, o sortimentație variată de vinuri, fiecare gândit pentru momente diferite de consum”, afirmă Mircea Matei.

Strategia pentru 2026, dezvoltarea brandului

Pentru 2026, prioritatea strategică nu este o tranzacție, ci dezvoltarea brandului. CEO-ul cramei spune că accentul cade pe extinderea prezenței în HoReCa și pe creșterea turismului oenologic la cramă. „În 2026 focusul nostru este dezvoltarea brandului LacertA prin creșterea distribuției în HoReCa la nivel național și, mai ales, prin dezvoltarea turismului oenologic la cramă”, a precizat el.

În paralel, LacertA pregătește noi pachete de degustare pentru sezonul 2026. „Suntem în proces de finalizare a ofertei de pachete de degustare pentru sezonul 2026 și vom avea câteva surprize plăcute pentru cei care caută experiențe noi și inedite la cramele din Dealu Mare”, spune Mircea Matei.

Întrebat ce diferențiază LacertA de alte crame importante din Dealu Mare, el indică în primul rând două etichete care au construit notorietatea brandului. „Crama LacertA este renumită mai ales pentru cele două cupaje care au consacrat brandul încă de la început – Cuvee IX și Cuvee X. Ele sunt în continuare printre primele vinuri pe lista de preferințe ale iubitorilor de vin când se gândesc la vinuri premium care oferă o experiență unică și complexă”, afirmă CEO-ul cramei.

Analiza unei ipoteze

Deși respinge ferm zvonul privind Purcari, Mircea Matei a acceptat să vorbească, la modul general, despre cum ar arăta o astfel de tranzacție în piața vinului, privită din afara rolului său executiv. „Pentru a răspunde la această întrebare fac un pas în spate din rolul de CEO al LacertA Winery și vorbesc dintr-o perspectivă externă, de analist / observator al pieței”, a spus el.

Din această perspectivă, o cramă medie, poziționată în special în segmentul premium, ar putea avea de câștigat din acces mai ușor la finanțare și la piețele externe, dar și din economii de scară și dintr-o implementare mai rapidă a strategiilor comerciale. Mircea Matei vede câteva avantaje clare: accesul la finanțare și la piețele internaționale ar urma să fie mult mai facil, economii importante de scală, prin negocierea unor contracte de achiziție comune, viteză și acuratețe în implementarea strategiilor de piață și distribuție și un potențial mai ridicat de inovare și de promovare în piață a produselor inovative.

În același timp, spune el, există și riscuri semnificative, mai ales când vorbim despre branduri premium. „Riscurile pe care le văd sunt legate mai ales de o posibilă pierdere a identității și/sau calității inițiale. Brandurile de vin premium sunt apreciate de către consumatori și datorită faptului că sunt produse mai degrabă «manufacturiere», cu un grad ridicat de unicitate și exclusivitate”, a explicat Mircea Matei.

Provocarea managementului

În opinia sa, punctul sensibil într-o astfel de integrare este menținerea echilibrului dintre eficientizare și păstrarea stilului care a consacrat brandul. „Aici provocarea managementului este de a găsi acest punct de echilibru între eficientizarea proceselor de producție și păstrarea elementelor care mențin calitatea și stilul care a consacrat brandurile respective”, spune CEO-ul LacertA Winery.

Până la orice astfel de discuție teoretică, mesajul concret al interviului rămâne însă același: zvonul privind o ofertă Purcari pentru LacertA nu este confirmat. Conducerea cramei îl respinge explicit și spune că, în acest moment, focusul este pe dezvoltarea brandului, pe distribuție și pe experiențele oferite la cramă, nu pe o tranzacție.