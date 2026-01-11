Cu toții am văzut filme în care eroina, suferind din amor sau rămasă fără job, își îneacă amarul în găletușa cu înghețată sau mănâncă dulciuri până nu mai poate. Ne ajută consumul de dulciuri să ne calmăm sau să domolim rănile sufletești? Bogdan Cotigă, psiholog clinician la MHospital, a explicat, pentru g4food.ro, de ce se declanșează astfel de pofte și cum le putem ține în frâu.

De ce mâncăm dulciuri compulsiv?

Mâncatul de dulciuri, pentru că suntem nervoși sau deprimați, este foarte frecvent și are explicații atât biologice, cât și emoționale. De ce se întâmplă asta?

Dulciurile calmează rapid creierul

“Efectele chimice asupra creierului, în urma îngurgitării de alimente dulci, sunt cunoscute de mult timp de specialiști. Atunci când suntem stresați sau supărați, nivelul de cortizol crește iar creierul simte nevoia de reechilibrare prin dopamină și serotonină (hormonii fericirii), substanțe care dau senzația de plăcere și liniște. Așa că varianta cea mai rapidă de rezolvare a acestei probleme este să mâncăm dulciuri, să stimulăm producția de dopamine. Când ești stresat sau trist, creierul caută o „ușurare” rapidă.”, explică psihologul clinician Bogdan Cotigă.

Stresul crește pofta de zahăr

“Din nefericire efectul dulciurilor este unul de scurtă durată cu multiple efecte asupra sănătății și greutății individului. Ideal ar fi să învățăm să stimulăm producția de dopamină prin felul în care gândim despre realitate. Astfel, am putea să ne reechilibrăm într-o situație stresantă, fără să apelăm la un remediu cu efect scurt și dăunător în timp”, recomandă psihologul.

În stres, crește cortizolul, iar acesta:

mărește pofta de alimente dulci și grase

spune corpului că are nevoie de „energie rapidă”

Dulciurile, o formă de reglare emoțională

Dacă ai învățat (conștient sau nu) că dulciurile:

te consolează

te recompensează

îți distrag atenția de la emoții neplăcute

…creierul le va cere automat în momentele dificile.

Oboseala și lipsa somnului cresc pofta de dulciuri

Când ești obosit sau epuizat emoțional:

scade autocontrolul

crește pofta de zahăr

Depresia scade nivelul de serotonină

Zahărul o crește temporar, dar efectul trece repede și apare ciclul „mănânc dulce – mă simt puțin mai bine – apoi iar poftă”.

Cum poți ține în frâu pofta de dulciuri

Observă emoția înainte de a mânca: Sunt trist, nervos(oasă), plictisit?

Nu renunța complet dulciurile – interdicția crește pofta

Încearcă alternative de calmare: plimbare, muzică, respirație lentă, duș cald

Mănâncă mese regulate și cu proteine (scad pofta de dulce)

Dacă e depresie persistentă, sprijinul unui psiholog chiar ajută mult

Zahărul, efect similar tratamentelor psihiatrice?

“Zahărul este foarte similar tratamentelor psihiatrice. Adică are efectul scontat, numai că acest efect nu se întinde pe o durată mare de timp și după ce nu mai consumăm dulciuri, sterile inițiale revin. Totul se întâmplă pentru că nu am învățat să stimulăm producția hormonală fără ajutor extern chimic”, explică Bogdan Cotigă, psiholog clinician.