Sărbătorile vin, pentru mulți dintre noi, cu o pauză de la reguli și cu o abundență de dulciuri: cozonac, prăjituri, ciocolată, băuturi îndulcite. Deși intenția este relaxarea, rezultatul este adesea opusul: oboseală, balonare, fluctuații de energie și pofte greu de controlat. Nutriționistul Tania Fântână explică de ce exagerăm tocmai în vacanță și ce putem face pentru a avea sărbători mai echilibrate, fără senzația de privare.

„În vacanță, creierul iese din modul de performanță și intră în modul de relaxare. Autocontrolul scade, rutina dispare, iar deciziile alimentare devin emoționale, nu raționale”, explică specialistul. Lipsa programului zilnic și timpul petrecut mai mult acasă sau în jurul mesei cresc impulsivitatea alimentară.

Un alt factor important este asocierea dulcelui cu recompensa. Pentru mulți adulți, consumul de zahăr activează mecanisme emoționale formate în copilărie, când dulciurile însemnau apreciere, bucurie sau sărbătoare. La acestea se adaugă presiunea socială și stimulii vizuali constanți: dulciuri peste tot, cu mult înainte de Crăciun.

Din punct de vedere metabolic, combinația dintre o alimentație hipercalorică și consumul crescut de zahăr are efecte clare: creșteri bruște ale glicemiei, solicitarea pancreasului, inflamație sistemică, oboseală, foame rapid reapărută, acumulare de grăsime abdominală și dezechilibre ale florei intestinale, care intensifică pofta de dulce.

Pentru cei care deja au un stil de viață relativ echilibrat, Tania Fântână recomandă câteva strategii simple:

planificarea meselor în avans, pentru a evita consumul impulsiv de dulce;

evitarea dulciurilor între mese și consumarea desertului doar după felurile principale;

alegerea dulciurilor cu mai puțin zahăr, ideal preparate în casă, fără a pierde însă din vedere mărimea porției;

hidratarea corectă, inclusiv atunci când apare pofta de dulce;

consumul de proteine la fiecare masă, pentru sațietate și stabilizarea glicemiei;

atenția la zahărul „ascuns” din băuturi dulci sau alcoolice.

La fel de importantă este componenta emoțională. „Sărbătorile vin oricum cu o încărcătură emoțională mare. De multe ori, stările de neliniște sau nervozitate cer dulce sau mâncare multă”, atrage atenția nutriționistul.

Recomandarea finală este una de echilibru: nu este necesar să guști din toate deserturile, ci să alegi conștient ce îți place cel mai mult, să mănânci încet și fără vinovăție. „Zahărul nu este dușmanul nostru. Excesul, însă, ne face rău cu siguranță.”