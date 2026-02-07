Tot mai mulți consumatori caută alternative la zahăr, fie din motive de sănătate, fie pentru controlul greutății sau al glicemiei. Monk fruit, cunoscut și sub denumirea de fructul călugărului, este promovat drept o variantă naturală și sigură. Deși cercetările sunt încă limitate, datele existente indică unele beneficii clare, dar și câteva aspecte care merită urmărite pe termen lung, arată verywellhealth.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Monk fruit este un îndulcitor fără calorii și carbohidrați, dar de până la 100–250 de ori mai dulce decât zahărul obișnuit. Prin simpla înlocuire a zahărului, aportul caloric zilnic poate scădea semnificativ, ceea ce îl face atractiv pentru persoanele cu suprapondere sau obezitate. Spre deosebire de alți îndulcitori naturali, are un gust ușor fructat, descris de unii ca apropiat de coaja de pepene. Unele persoane percep un postgust ușor amar, însă mai puțin pronunțat decât în cazul steviei. Specialiștii atrag atenția că sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua efectele consumului regulat pe termen lung. Totuși, sunt expuse o serie de beneficii:

Potrivit pentru persoanele cu diabet

Unul dintre cele mai importante avantaje ale monk fruit este faptul că nu influențează nivelul glicemiei. Studiile efectuate pe animale arată că acest îndulcitor nu crește zahărul din sânge. Deși datele pe oameni sunt încă insuficiente, rezultatele preliminare îl recomandă drept o opțiune sigură pentru persoanele cu diabet.

Antioxidanți și protecție celulară

Monk fruit conține compuși numiți mogrozide, substanțe cu efect antioxidant și antiinflamator. Antioxidanții ajută la neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot favoriza inflamația și deteriorarea celulară. Cercetările pe animale sugerează că aceste proprietăți ar putea avea efecte benefice asupra sănătății generale.

Posibile efecte anticancerigene, încă în studiu

Unele cercetări indică faptul că un compus specific, mogrozida IVe, ar putea inhiba dezvoltarea anumitor tipuri de celule canceroase. Totuși, aceste rezultate sunt preliminare și nu permit, deocamdată, formularea unor recomandări ferme pentru prevenția cancerului.

Este Monk Fruit sigur pentru consum?

Monk fruit, cunoscut științific ca Siraitia grosvenorii, este considerat aditiv alimentar. În SUA este reglementat de Food and Drug Administration (FDA). Autoritatea americană îl clasifică drept „general recunoscut ca sigur” (GRAS), pe baza evaluării efectelor pozitive și negative.

Studiile disponibile nu indică efecte adverse cunoscute. Îndulcitorul este considerat sigur inclusiv pentru copii și femei însărcinate. Totuși, specialiștii subliniază că, fiind un produs relativ nou pe piața globală, datele privind consumul pe termen foarte lung sunt încă insuficiente.

Cum poate fi folosit Monk Fruit în alimentație

Nu există o doză zilnică oficial recomandată. Până în prezent, nu au fost raportate efecte negative nici la consumuri mai ridicate. Cu toate acestea, moderația rămâne importantă.

Monk fruit poate fi folosit în aproape orice preparat care necesită zahăr:

– produse de patiserie și deserturi

– cafea, ceai și băuturi răcoritoare de casă

– iaurturi, fructe sau alte produse lactate

Este disponibil sub formă de pulbere, granule sau sirop. Unele variante pot înlocui zahărul în raport de 1:1, în timp ce altele sunt mult mai concentrate, cu rapoarte de până la 12:1. Eticheta produsului este esențială pentru dozaj corect.

Monk fruit se conturează ca o alternativă promițătoare la zahăr, mai ales pentru persoanele care urmăresc controlul greutății sau al glicemiei. Beneficiile potențiale sunt reale, dar nu miraculoase. Specialiștii recomandă integrarea lui într-o alimentație echilibrată, nu ca soluție unică, și urmărirea atentă a reacțiilor individuale, în așteptarea unor studii mai ample pe termen lung.