Delicii de sezon în Piața Matache/ Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor în weekend

04 iun. 2026, Articole / Reportaje
Delicii de sezon în Piața Matache/ Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor în weekend
Sursa foto: Taste Atlas/Cereza del Jerte
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Cuprins
  1. Programul evenimentului și oferta producătorilor
  2. Activități pentru copii și zone de relaxare

Weekendul acesta, bucureștenii sunt așteptați în Piața Matache la un eveniment dedicat aromelor de vară: Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor. Organizat printr-un parteneriat între Primăria Sectorului 1 și Asociația Forța Fermierilor, evenimentul își propune să susțină producătorii autohtoni și să le ofere cetățenilor acces direct la produse românești de calitate, anunță Agerpres.

Programul evenimentului și oferta producătorilor

Târgul își deschide porțile de vineri și va funcționa pe parcursul întregului weekend, după următorul program:

  • Vineri: 12:00 – 20:00

  • Sâmbătă și Duminică: 09:00 – 20:00

Toate produsele alimentare disponibile la festival sunt aduse direct de producători autentici. Pe lângă vedetele sezonului, cireșele și căpșunile, vizitatorii vor putea cumpăra legume proaspete, produse apicole, carne și preparate din carne, lactate, pește și vinuri.

Activități pentru copii și zone de relaxare

Festivalul este conceput ca un eveniment pentru întreaga familie. În timp ce părinții își fac cumpărăturile sau socializează, cei mici au la dispoziție ateliere creative și spații de joacă special amenajate într-un cadru prietenos.

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Pentru a completa atmosfera de sărbătoare, organizatorii au pregătit zone de relaxare, dar și un punct de atracție pentru pasionații de imagini: o zonă specială pentru fotografii, decorată tematic cu o mulțime de fructe și elemente inspirate de specificul verii.

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