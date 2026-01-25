Reziduurile din industria alimentară, cândva strict rebuturi care comportau costuri considerabile pentru a scăpa de ele, se transformă tot mai mult în resurse valoroase. Este și cazul cantităților imense de reziduuri din procesarea roșiilor.

Proiectul european ToFuel, coordonat de TU Graz, în Austria, dezvoltă o biorafinărie fără deșeuri și cu emisii zero de CO₂, în măsură să transforme biomasa reziduală în combustibil sustenabil și competitiv pentru aviație, precum și în alte produse cu valoare adăugată, relatează publicația de specialitate Fruit Magazine. O inovație care îmbină economia circulară, sustenabilitatea și competitivitatea industrială, contribuind la decarbonizarea transportului aerian.

Sub coordonarea University of Technology (TU Graz), care a anunțat inițiativa la finalul lunii decembrie trecut, proiectul european ToFuel dezvoltă, așadar, un nou concept de biorafinărie care transformă resturile din procesarea roșiilor în combustibil sustenabil pentru aviație. Pe lângă el, și îngrășăminte, hrană pentru animale și ulei alimentar. Echipa de cercetare vizează un proces fără deșeuri, neutru din punct de vedere climatic și, în același timp, competitiv economic, care să aducă o contribuție semnificativă la decarbonizarea aviației.

3% din combustibilul aeronautic, din roșii, ținta pentru viitor

Roșiile sunt a doua legumă cea mai consumată din lume, după cartofi. Cu aproximativ 17 megatone de roșii recoltate, Uniunea Europeană este al treilea producător mondial. Totuși, producția de roșii generează cantități mari de biomasă reziduală – material vegetal precum flori, frunze și tulpini, coji, semințe și roșii de calitate necorespunzătoare. Aceste reziduuri sunt în mare parte incinerate ca deșeuri agricole sau eliminate cu costuri ridicate.

În același timp, obiectivul de neutralitate climatică al Europei și reducerea aferentă a emisiilor de CO₂ din sectorul aviației depind în mare măsură de producerea de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF), competitivi și obținuți din materii prime regenerabile.

„Se estimează că aproximativ 3% din necesarul de combustibili sustenabili pentru aviație din Europa până în 2030 ar putea fi acoperit de cantitatea de reziduuri de roșii produsă la nivelul UE, adică reziduurile rezultate din procesarea tomatelor”, explică Marlene Kienberger, coordonatoarea proiectului, de la Institutul de Ingineria Proceselor Chimice și Tehnologia Mediului din cadrul TU Graz.

Biomasa supusă fermentației începe să producă lipide

Pentru a produce un combustibil de înaltă calitate din reziduurile de roșii, biomasa trebuie mai întâi procesată astfel încât microorganismele să o poată utiliza eficient. În acest scop, ToFuel studiază două tehnologii moderne de fracționare.

Prin extrudare, biomasa este tratată cu căldură și presiune, apoi descompusă în componentele sale celulare printr-o scădere bruscă a presiunii. Rezultatul este o biomasă optim pregătită pentru procesul ulterior de fermentație, în care microorganismele produc lipide ce sunt apoi transformate în combustibil pentru aviație.

A doua tehnologie de fracționare este lichefierea hidrotermală, în cadrul căreia biomasa este convertită, la presiuni și temperaturi ridicate, în bio-ulei și biochar.

O tehnologie extrem de complexă

Înainte ca bio-uleiul obținut să poată fi rafinat în combustibil pentru aviație, acesta trebuie purificat de ionii interferenți, predominant azotați. Acești ioni nedoriți ar avea, în caz contrar, un impact negativ asupra conversiei ulterioare în combustibil sustenabil pentru aviație. Procesele de fracționare, biotehnologice și de purificare aferente au fost dezvoltate de Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) din Lisabona, TU Graz și University of Zagreb, în strânsă colaborare.

Lipidele și bio-uleiul sunt apoi transformate în combustibil la Universitatea din Leoben, folosind procesul HEFA, care respectă standardele internaționale de calitate pentru combustibilii sustenabili pentru aviație. HEFA este acronimul pentru „esteri și acizi grași hidrogenați” și reprezintă un proces de producere a combustibilului pentru aviație din grăsimi și uleiuri vegetale, animale sau reciclate.

Procesele dezvoltate în cadrul proiectului sunt extinse treptat la scară preindustrială și testate riguros. Coordonatoarea consorțiului, Marlene Kienberger, subliniază: „Obiectivul nostru clar este să producem combustibil sustenabil pentru aviație pe bază de reziduuri de roșii la un preț de vânzare competitiv. În final, combustibilii sustenabili pentru aviație trebuie pur și simplu să fie viabili din punct de vedere economic”.

Pe lângă TU Graz, consorțiul include institutul de cercetare portughez LNEG, Universitatea din Zagreb, TU Viena, Lappeenranta University of Technology din Finlanda, Montanuniversität Leoben și Fraunhofer-Gesellschaft. Partenerii industriali Mutti și Podravka furnizează reziduurile de roșii și contribuie cu experiența lor de lungă durată în procesarea materiilor prime de origine vegetală.