Un aliment simplu, ieftin și aflat deja în multe bucătării ar putea avea un impact rapid asupra sănătății inimii. Un nou studiu arată că un mic dejun bazat pe ovăz poate reduce semnificativ colesterolul în doar două zile. Mai mult, beneficiile s-au menținut timp de șase săptămâni, chiar și după ce participanții au revenit la alimentația lor obișnuită, de tip occidental, scrie NY Post. Pentru specialiști, acesta este un rezultat notabil.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Colesterolul este esențial pentru organism, fiind implicat în producerea hormonilor și în structura celulelor. Problemele apar atunci când nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”, devine prea mare. Acesta se acumulează pe pereții arterelor, formând plăci care îngustează vasele de sânge și forțează inima să muncească mai mult.

În timp, aceste depuneri se pot întări și pot duce la infarct sau accident vascular cerebral, mai ales dacă o placă se rupe și blochează un vas de sânge.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea din Bonn, Germania, care a recrutat 32 de bărbați și femei diagnosticați cu sindrom metabolic. Această afecțiune presupune un cumul de factori de risc, printre care excesul de greutate, tensiunea arterială crescută, glicemia ridicată și niveluri mari ale lipidelor din sânge.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Unul dintre grupuri a consumat ovăz de trei ori pe zi, timp de două zile. Ovăzul a fost fiert în apă, fiind permisă doar adăugarea unor cantități mici de fructe sau legume. În total, participanții au consumat aproximativ 300 de grame de ovăz pe zi și au redus aportul caloric la jumătate față de dieta obișnuită. Cel de-al doilea grup a redus și el caloriile, dar nu a consumat ovăz.

Rezultatele după doar 48 de ore

Ambele grupuri au înregistrat beneficii ca urmare a restricției calorice. Totuși, efectele au fost mult mai pronunțate în cazul celor care au urmat dieta bazată pe ovăz. Analizele de sânge și de materii fecale au arătat că nivelul colesterolului LDL a scăzut cu aproximativ 10% în doar două zile. În medie, participanții au pierdut aproximativ două kilograme, iar tensiunea arterială a scăzut ușor. „Este o reducere substanțială, deși nu complet comparabilă cu efectul medicamentelor moderne”, a declarat dr. Marie-Christine Simon, profesor asociat la Institutul de Științe Nutriționale și Alimentare al Universității din Bonn.

Statinele, tratamentul standard pentru reducerea colesterolului, pot scădea valorile cu până la 55%. Cu toate acestea, eficiența lor variază, iar multe persoane care ar avea nevoie de tratament nu îl urmează.

O problemă larg răspândită

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, aproximativ 86 de milioane de adulți au colesterol total peste 200 mg/dL, nivel considerat la limită. Dintre aceștia, circa 25 de milioane au valori peste 240 mg/dL, asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare, chiar și în absența simptomelor. În acest context, cercetătorii spun că o dietă scurtă, bazată pe ovăz, ar putea fi o strategie simplă și bine tolerată. „O dietă pe termen scurt, bazată pe ovăz, repetată la intervale regulate, ar putea ajuta la menținerea colesterolului în limite normale și la prevenirea diabetului”, a explicat dr. Simon.

Rolul microbiomului intestinal

Analizând mai atent datele, oamenii de știință au descoperit că ovăzul influențează colesterolul prin modificări la nivelul microbiomului intestinal. „Am observat că consumul de ovăz a crescut numărul anumitor bacterii din intestin”, a declarat Linda Klümpen, autoarea principală a studiului. Aceste bacterii digeră ovăzul și produc substanțe care ajung în sânge și influențează metabolismul.

Una dintre aceste substanțe, acidul ferulic, s-a dovedit anterior, în studii pe animale, că are un efect pozitiv asupra metabolismului colesterolului. Alte produse metabolice par să contribuie la reducerea rezistenței la insulină, un factor-cheie în diabetul de tip 2.

Cercetătorii subliniază însă că beneficiile au apărut în special atunci când ovăzul a fost consumat în cantități mari, pe o perioadă scurtă, asociat cu reducerea caloriilor, și nu atunci când porțiile mici au fost distribuite pe termen lung. Studiul adaugă astfel noi dovezi că intervențiile alimentare simple pot avea efecte rapide și măsurabile asupra sănătății cardiovasculare.

Iatp și o rețrtă pentru un mc dejun cu ovăz, lăsat peste noapte la înmuiat pentru o digestie mai bună.

Ovăz cu ciocolată și cocos, lăsat peste noapte, este un mic dejun gustos și sănătos. Acest ovăz cu cocos, preparat fără gătire, devine cremos peste noapte și elimină complet stresul pregătirii micului dejun. Pune toate ingredientele într-un borcan cu capac și agitarea va face toată treaba pentru tine.

Ingrediente pentru o porție:

240 ml lapte de migdale cu aromă de ciocolată

60 g fulgi de ovăz clasici

1 lingură semințe de chia (aproximativ 12 g)

1 lingură cocos ras îndulcit (aproximativ 7 g)

1 lingură sirop de arțar (aproximativ 15 ml)

1 lingură cacao pudră neîndulcită (aproximativ 5 g)

câteva picături de extract de vanilie

Mod de preparare

Amestecă laptele de migdale, fulgii de ovăz, semințele de chia, cocosul ras, siropul de arțar, cacaoa și extractul de vanilie într-un borcan cu capac. Acoperă și lasă la frigider cel puțin 8 ore sau peste noapte. Amestecă ușor înainte de servire și consumă rece.