Mirosul neplăcut care vine din chiuveta bucătăriei nu apare din senin. De cele mai multe ori, cauza este banală, dar ignorată: resturi de mâncare, grăsimi sau depuneri care se adună în timp în țevi.

Vestea bună este că problema poate fi eliminată complet dacă este înțeleasă corect și tratată la sursă.

De unde vine mirosul neplăcut

În bucătărie, scurgerea este supusă zilnic la un amestec de grăsimi, proteine și resturi alimentare. Acestea se lipesc de pereții țevilor și, în timp, încep să se descompună. Procesul produce bacterii și gaze cu miros neplăcut.

Un alt punct sensibil este sifonul, acea porțiune curbată a țevii de sub chiuvetă. Rolul lui este să rețină o cantitate mică de apă care blochează mirosurile din canalizare. Dacă sifonul se înfundă sau se usucă, bariera dispare și mirosul urcă în bucătărie.

În unele cazuri, problema apare și din cauza depunerilor de detergent combinat cu grăsime, care formează un strat lipicios greu de îndepărtat. Dacă locuința este mai veche, pot apărea și depuneri în profunzimea instalației, unde curățarea devine mai dificilă.

Soluții simple care funcționează

Primul pas este curățarea mecanică. Sifonul poate fi desfăcut și spălat cu apă fierbinte și detergent de vase. Este o intervenție simplă, dar foarte eficientă.

Pentru întreținere, o combinație de bicarbonat de sodiu și oțet ajută la dizolvarea depunerilor ușoare. Se toarnă câteva linguri de bicarbonat în scurgere, urmate de oțet, apoi se lasă să acționeze 10–15 minute și se clătește cu apă fierbinte.

Apa fierbinte, turnată regulat în chiuvetă, ajută la dizolvarea grăsimilor înainte ca acestea să se întărească. Este una dintre cele mai simple metode de prevenție.

Dacă mirosul persistă, un șarpe de desfundat sau o soluție profesională pentru țevi poate îndepărta blocajele mai adânci. În situații mai complicate, intervenția unui instalator este cea mai sigură opțiune.

Cum previi reapariția mirosului

Prevenția este mai simplă decât pare. Resturile de mâncare nu ar trebui să ajungă în scurgere, iar grăsimea nu trebuie turnată în chiuvetă, deoarece se solidifică pe țevi.

O sită montată pe scurgere reține particulele mari și reduce riscul de depuneri. Curățarea periodică a sifonului și clătirea cu apă fierbinte o dată la câteva zile mențin instalația curată.

Dacă pleci de acasă pentru mai multe zile, este util să torni puțină apă în scurgere înainte de a pleca, pentru ca sifonul să nu se usuce.

Mirosul din chiuvetă nu este o problemă complicată, dar devine persistent dacă este ignorat. O curățare corectă și câteva obiceiuri simple sunt suficiente pentru a-l elimina și a-l ține sub control pe termen lung.